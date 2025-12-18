Bahar avrà seria difficoltà a rientrare nella sua casa nella puntata de La forza di una donna di lunedì 22 dicembre: il ricordo di Yeliz sarà ancora troppo forte in lei. Le anticipazioni tv rivelano che Bahar e i bambini torneranno al quartiere di Tarlabasi. La donna, però, scoppierà a piangere e non se la sentirà di rivedere la casa in cui Yeliz ha perso la vita. Ceyda le starà accanto e la aiuterà inventando una scusa con i bambini per evitarle questo dolore.

Ceyda riabbraccerà Bahar e i bambini

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar tornerà libera e Ceyda sarà una delle prime persone che lei e i bambini abbracceranno.

Dopo aver trascorso la notte da Hatice e Enver, Bahar, Nisan e Doruk andranno a salutare Ceyda al locale di Emre. Per la donna sarà una gioia immensa poter riabbracciare la sua amica e i bambini che chiederanno di tornare nella loro casa. Ceyda accompagnerà Bahar, Nisan e Doruk a Tarlabasi e il ricordo del passato tornerà prepotente in tutti loro. I bambini saranno felici di rivedere il quartiere e non vedranno l'ora di sistemarsi nella vecchia casa, ma non sarà così semplice. Appena arriveranno al palazzo, infatti, Bahar non potrà fare a meno di ricordare le ultime ore passate in quel posto e soprattutto sentirà forte l'assenza di Yeliz. Doruk dimenticherà che la sua amata amica non c'è più e correrà per le scale, impaziente di salutarla.

La scena farà venire le lacrime a Bahar che chiederà a Ceyda di andare avanti con Nisan.

Doruk continuerà a sperare in un ritorno di Yeliz

Nella puntata de La forza di una donna di lunedì 22 dicembre, Bahar uscirà e si siederà fuori, sconvolta dalla nostalgia. La donna scoppierà a piangere e non riuscirà ad entrare nel palazzo in cui Yeliz ha perso la vita. Nel frattempo, Ceyda farà compagnia ai bambini e offrirà loro delle caramelle, provando a rispondere alle domande di Doruk. Dopo il ritorno di Sarp, infatti, il bambino sarà convinto che anche Yeliz prima o poi riapparirà all'improvviso. Non saranno momenti facili neanche per Ceyda che dovrà nascondere la sua tristezza. Bahar si farà coraggio e inizierà a salire le scale, ma ogni gradino le ricorderà la fuga con Sarp.

"Non posso entrare in questa casa", dirà a Ceyda che comprenderà le sue ragioni e le dirà che inventerà una scusa con i bambini.

L'addio di Yeliz a La forza di una donna

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Yeliz è morta tra le braccia di Ceyda, mentre Bahar era stata portata via con i bambini da Sarp. La donna non ha saputo nulla della sua migliore amica per diversi giorni: suo marito non voleva che lei tornasse al quartiere. Quando Bahar ha scoperto tutto è corsa al cimitero con Arif per piangere sulla tomba di Yeliz. Il ritorno a Tarlabasi, però, resta un trauma per Bahar che a differenza di Ceyda non ha avuto il tempo di metabolizzare la grave perdita. Le tre amiche erano insperabili e vivevano l'una accanto all'altra: per questo Bahar ha difficoltà nel tornare nella casa in cui viveva prima.