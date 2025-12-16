Sirin pungerà Bahar durante il loro primo vero confronto dopo il rapimento nella puntata de La forza di una donna di lunedì 22 dicembre: "Tu vivi grazie al mio midollo".

Le anticipazioni tv rivelano che Bahar arriverà alle mani con sua sorella, perché sarà la prima volta che la vedrà dopo aver saputo che è stata lei a far cadere Sarp dal traghetto. "Hai rovinato le nostre vite", urlerà Bahar intimando a Sirin di stare lontano da lei e i bambini.

Il risveglio a casa di Hatice infastidirà Sirin

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano Bahar, Sarp e i bambini passeranno la notte a casa di Hatice e Enver.

Il risveglio sarà felice per Bahar che verrà a sapere da sua madre che potrà tornare al lavoro da Emre quando vorrà. Hatice preparerà la colazione per tutta la famiglia, ma Sirin soffrirà nel vedere Sarp con sua sorella nella sua stessa casa. La ragazza non perderà occasione per andare a provocare Bahar fingendo di voler salutare i suoi nipotini. "Avete dormito con vostro padre?" chiederà la ragazza, "Beati voi". Nisan e Doruk non capiranno la frecciatina della zia che invece arriverà dritta a Bahar. Appena i bambini andranno via, la donna sarà molto dura con sua sorella: "Non ti avvicinare più a me e ai bambini", dirà. Sirin non capirà il motivo di tanta severità e Bahar le spiegherà che ha saputo tutto quello che ha fatto, a partire dalla caduta in mare di Sarp.

"Tu vivi grazie al mio midollo", dirà Sirin a Bahar che perderà la pazienza e la metterà con le spalle al muro.

Lo scontro di Bahar e Sirin ne La forza di una donna

Nella puntata de La forza di una donna di lunedì 22 dicembre, Bahar sarà molto chiara con Sirin: "La mia vita è distrutta a causa tua, non ti devo niente". Sul viso della ragazza scenderà una lacrima che però non servirà ad impietosire Bahar che le metterà le mani addosso. Sirin sarà così furiosa che non farà colazione e tornerà in camera sua. A tavola, i bambini apprenderanno che Sarp non resterà per sempre con loro e saranno delusi. "Ho del lavoro da fare", dirà Sarp a Nisan che però non gli crederà. "Vai dagli altri figli, non è vero?".

Bahar proverà a calmare gli animi e dirà a sua figlia che ne riparleranno più tardi.

Sarp non ha parlato a Bahar delle foto che ha scattato con Sirin

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, durante la fuga allo chalet, Sarp ha finalmente spiegato a Bahar come sono andate le cose. Innanzi tutto l'uomo ha chiarito a sua moglie che tra lui e Sirin non c'è mai stata una relazione. Sarp ha raccontato che la ragazza lo perseguitava e che è stata lei a farlo cadere dal traghetto, distruggendo le loro vite. Pur avendo compreso le ragioni di Sarp, Bahar non si è sentita in grado di ricostruire il matrimonio con lui e vuole che le loro strade siano separate. Sarp ha detto tutto a Bahar, ma ha omesso un particolare importante: Sirin gli ha chiesto di restare da solo con lei prima del trapianto. Anche se sono state scattate con l'inganno, ci sono ancora delle foto di Sarp con sua cognata in atteggiamenti intini che potrebbero rimettere in discussione tutto.