Munir suggerirà a Azmi l'unico modo per salvarsi da Korkmaz dopo averlo tradito nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 24 dicembre: "Elimina Nezir" gli dirà, "Non hai scelta".

Le anticipazioni tv rivelano che per Sarp si aprirà un nuovo capitolo: Munir gli consegnerà la vecchia carta d'identità. La guardia spiegherà che Nezir lascerà in pace tutti, ma intimerà a Sarp di non tornare a casa di Suat. Quest'ultimo, intanto, chiederà a Piril di partire per dimenticare più in fretta suo marito ed evitare ogni pericolo.

Nuovo inizio per Sarp a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che dopo la liberazione dei suoi ostaggi, Nezir detterà alcune regole per Sarp. Munir parlerà con Suat e suo genero e dirà loro che da quel momento in poi ognuno tornerà alla sua vecchia vita. La guardia consegnerà a Sarp la sua vecchia carta d'identità, dicendogli che può ripartire da quello che aveva prima, ma deve dimenticarsi la casa di Suat e Piril e tutti i privilegi che ne ha ricevuto. Sarp non potrà fare altro che accettare tutte le condizioni, ma Munir sarà chiaro: "Potrai vedere i tuoi figli ma non entrare in questa casa", dirà, "Se qualcuno violerà il regolamento sarà punito". Sarp si renderà conto che il suo desiderio di stare con i gemelli sarà molto difficile da realizzare.

Poco dopo, infatti, Suat suggerirà a sua figlia Piril di partire e stare lontana dalla Turchia almeno per un po', in modo da staccare del tutto con i ricordi di Sarp. La donna prometterà a suo padre che si impegnerà a riprendere in mano la sua vita. Suat, infine, chiederà a Piril di non aiutare in alcun modo suo marito o metterà in pericolo la sua vita.

Munir in grave pericolo: Nezir deciso a scoprire chi lo ha tradito

Nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 24 dicembre, Nezir parlerà con Azmi della liberazione di Bahar, i bambini e gli ostaggi. L'uomo dirà al suo fedele servitore che lui ha messo fine alla loro prigionia di sua volontà, ma qualcuno avrebbe comunque avvisato la polizia.

"Occupati di capire chi ci ha traditi", dirà Nezir ad Azmi che si sentirà con le spalle al muro. L'uomo andrà a parlare con suo fratello Munir e gli dirà che è stato lui a mandare la richiesta di aiuto a Kismet e mettere in moto la macchina della polizia. Preoccupato per suo fratello, Munir avrà solo un consiglio: "Elimina Nezir, non hai scelta", gli dirà, "O lui eliminerà te quando scoprirà il tradimento".

Le torture di Nezir hanno messo a dura prova la salute di Munir

Nelle scorse puntate de La forza di una donna, Nezir ha tenuto sotto scacco Sarp, Suat e Munir. I tre erano rinchiusi in un capanno e hanno dovuto sopportare per giorni la fame e la sete, oltre ad affrontare le provocazioni di Nezir.

Quest'ultimo, infatti, si è divertito a far soffrire le sue vittime e Munir ha avuto la peggio dal punto di vista fisico. Nezir ha cosparso di miele la guardia per poi liberare delle api, mentre con Sarp si è limitato a fargli credere che suo figlio Doruk sarebbe morto. Azmi ha visto per giorni suo fratello soffrire senza muovere un dito. All'improvviso, però, ha provato pena per lui e dopo avergli portato delle medicine di nascosto ha dato l'allarme all'avvocato di Arif per avvisare la polizia e liberare tutti.