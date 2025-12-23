Piril inviterà Bahar e i bambini alla festa di Ali e Omer nella puntata de La forza di una donna di lunedì 29 dicembre.

Le anticipazioni tv rivelano che Bahar esiterà ad accettare l'invito, ma l'insistenza dei suoi figli sarà tale che non potrà rifiutare. Per l'occasione, Sirin sarà costretta a cedere uno dei suoi abiti eleganti a sua sorella.

La busta di Piril per Bahar ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Suat manderà Sarp in rovina per punirlo. L'uomo non sopporterà la sofferenza di Piril per suo marito e inoltre rendendo Sarp povero scongiurerà ogni possibile ritorno.

Per attuare il suo piano, Suat manderà Munir da Sarp per fargli firmare un documento in cui cede tutto a suo suocero in cambio della libertà da parte di Nezir. Quest'ultimo sarà all'oscuro di tutto, ma il suo nome servirà per convincere Sarp a rinunciare ai suoi averi. Mentre saranno in macchina Munir darà a Sarp una busta da parte di Piril, raccomandandogli di consegnarla a Bahar. Pensare che si tratti delle foto di Sarp e Sirin sarà inevitabile e la tensione si farà sentire. Appena arriverà da Bahar, Sarp le darà la busta e con lei scoprirà che si tratta di un invito alla festa di compleanno di Ali e Omer. Nisan e Doruk faranno i salti di gioia e non vedranno l'ora di rivedere i fratellini.

Bahar, invece, chiederà a Sarp di andare da solo con i bambini alla festa. Nisan e suo fratello insisteranno affinché anche la loro mamma si rechi ala villa di Piril con loro.

Sirin costretta a prestare un suo vestito a Bahar

Nella puntata de La forza di una donna di lunedì 29 dicembre, Nisan riuscirà a convincere Bahar ad andare alla festa con la famiglia. "Cosa indosserai?" chiederà la bambina a sua madre che non saprà ancora come risponderle. Nisan avrà un'idea: "Prendiamo un vestito della mia adorabile zia Sirin", dirà con entusiasmo. Sirin non avrà intenzione di aiutare sua sorella, ma Enver sarà pronto ad intervenire e la costringerà a cedere a Bahar uno dei suoi abiti. Nel frattempo, Piril sistemerà gli ultimi addobbi alla villa e spiegherà alle sue amiche che Bahar è una donna trasandata.

Quando Sarp e sua moglie arriveranno, Bahar lascerà tutti senza parole per la sua bellezza ed eleganza.

Piril sta soffrendo molto, ma Bahar non vuole tornare con Sarp

Nelle puntate precedenti, Sarp è tornato libero ed è andato a stare da Enver e Hatice con Bahar. La speranza dell'uomo è ricostruire la sua famiglia e a questo proposito sta illudendo Doruk e Nisan. Bahar non ha nessuna intenzione di tornare con suo marito ed è stata molto chiara. Piril ha perso le speranze e sta vivendo dei giorni di profonda tristezza e rabbia. La donna si è sfogata più volte con Suat ed è stata tentata di inviare a Bahar le foto di Sarp in compagnia di Sirin. Suat è riuscito a fermare in tempo sua figlia, perché teme che se Sarp venisse lasciato tornerebbe da Piril.