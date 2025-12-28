Sarp Cesmeli morirà tragicamente nelle puntate iniziali della terza stagione de La forza di una donna (Kadın) per mano di Sirin che arriverà a manomettere la flebo dell'uomo avvelenandolo. Accadrà a pochi giorni dalla morte di Hatice, che perderà la vita a seguito delle complicazioni sopraggiunte a causa di un incidente stradale in cui rimarrà coinvolta insieme a Bahar, Sarp e Arif. Il gesto di Sirin rimarrà impunito, visto che nessuno sospetterà che sia stata lei ad uccidere Sarp.

Sirin distrutta dalla morte di Hatice

La terza stagione della soap Tv turca si aprirà con la morte di Hatice , la quale non sopravviverà alle ferite riportate in un incidente stradale.

L'auto si cui viaggiava la donna insieme a Bahar, Sarp e Arif verrà travolta da un tir e ad avere la peggio saranno Hatice e Sarp che finiranno in terapia intensiva. La madre di Bahar si ritroverà a lottare per la vita ma ad un certo punto sembrerà in via di miglioramento. Peccato che dopo un commuove incontro con Enver, la donna verrà colta da un attacco cardiaco che le sarà fatale. La sua morte sconvolgerà tutti quanti, in particolare Sirin e Enver, i quali faticheranno a superare il lutto. Sirin comincerà a comportarsi in modo strano, tanto che non esiterà a riavvicinarsi sia alla sorellastra che al cognato.

Sirin manomette la flebo di Sarp e lo uccide

Bahar e Sarp durante la degenza in ospedale, si renderanno conto di non aver mai cessato di amarsi e nonostante il dolore per la perdita di Hatice, cominceranno a pensare al loro futuro insieme.

La loro ritrovata felicità scatenerà la gelosia di Sirin, la quale cercherà un modo per separarli di nuovo. La giovane penserà bene di eliminare il cognato e lo farà introducendosi nella sua stanza di ospedale manomettendo la flebo e avvelenandolo senza che nessuno se ne accorga. Sarp morirà poco dopo è la sua dipartita getterà nella disperazione Bahar che così dovrà dire addio per sempre all'amato marito che aveva appena ritrovato dopo tanta sofferenza. Nessuno, almeno per il momento, sospetterà che la sua morte sia opera di Sirin.

La forza di una donna potrebbe sbarcare in prima serata

Dallo scorso giugno ad oggi, la soap turca ha conquistato milioni di telespettatori, arrivando a superare il 24% di share nella fascia pomeridiana di Canale 5.

Un successo per Mediaset che, scegliendo di puntare di nuovo su un prodotto turco, ha fatto di nuovo centro, dopo i successi ottenuti con La notte nel cuore, Tradimento, Endless Love e Terea amara. La serie con Bahar, al momento, va in onda solo in daytime ma non è escluso che, nelle prossime settimane, possa essere promossa in prima serata come richiedono i moltissimi fan di questa serie.