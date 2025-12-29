Sirin andrà di nascosto in azienda da Nezir per consegnargli l'invito di Doruk alla sua festa nelle puntate de La forza di una donna dal 5 al 10 gennaio.

Le anticipazioni tv rivelano che Doruk dirà ai suoi genitori che vuole Nezir alla sua circoncisione, ma Sarp gli dirà che l'uomo non può venire. Sirin ascolterà la conversazione e appena ne avrà l'occasione prenderà l'invito per portarlo a Korkmaz e fare un dispetto a suo cognato.

Il desiderio di Doruk per la sua circoncisione

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp informerà Bahar e la famiglia di aver trovato casa.

I bambini e Sirin faranno molte domande sulla nuova abitazione, ma lui sarà vago. Sarp, infatti, non dirà a nessuno che ha firmato un contratto con Yusuf perché ha preso in affitto la casa sopra a quella di Bahar. Il piccolo Doruk, intanto, sarà entusiasta per la festa di circoncisione che sarà sempre più vicina. A questo proposito, il bambino preparerà degli inviti con le sue mani e dirà a sua madre che vuole distribuirli ad amici e insegnanti. DoruK prenderà uno degli inviti e lo porgerà a sua madre: "Puoi darlo allo zio Nezir?", chiederà ingenuamente. Sarp e Nisan interverranno subito: "Non può venire". Il bambino, però, sarà fiducioso e dirà che Nezir gli ha promesso che sarebbe stato presente alla sua festa.

Bahar spiegherà a Doruk che ci sono dei problemi tra Sarp e quell'uomo e per questo non è possibile invitarlo. Sirin assisterà alla scena e coglierà l'occasione per fare l'ennesimo dispetto a sua sorella e alla famiglia. Appena Bahar e i bambini usciranno per andare a scuola, Sirin prenderà l'invito lasciato sul tavolo.

Nuovo incontro di Sirin e Suat a La forza di una donna

Nelle puntate de La forza di una donna dal 5 al 10 gennaio, Sirin andrà in camera sua a cambiarsi. La ragazza si vestirà in modo elegante e uscirà con l'invito per andare da Suat. Sirin chiederà il cognome di Nezir al padre di Piril e poi lo supplicherà di darle un lavoro. L'uomo non potrà accontentarla: "Mia figlia non vuole che ti assuma", le dirà, "Ma posso darti dei soldi".

Sirin accetterà una grossa somma di denaro da Suat e andrà via in taxi. Dopo aver cercato l'indirizzo dell'azienda di Korkmaz, Sirin chiederà al tassista di accompagnarla e consegnerà la busta di Doruk. Quando Nezir vedrà l'invito tra la sua posta ne sarà molto felice. Commosso, Korkmaz ricorderà il momento in cui il bambino gli aveva detto che lo avrebbe voluto con sé alla sua circoncisione.

Il pacco inaspettato di Nezir per Doruk

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Nezir ha spedito a casa di Enver un pacco destinato a Bahar. Quando la donna è tornata a casa, nel vedere quella scatola ha ricordato che Nezir le aveva dato un abito da sposa e ha ricominciato a temere il peggio per sé.

Bahar ha esitato nell'aprire quel pacco, ma l'insistenza di Doruk e Sarp è stata così tanta da non poter più rimandare. La sorpresa è stata grande per tutti quando hanno visto il contenuto della scatola. Doruk ha ricevuto il vestito dei suoi sogni e ha spiegato a Bahar che era sato lui stesso a chiederlo a Nezir.