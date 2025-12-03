La cameriera dell'hotel scioglierà dei sonniferi nel tè delle guardie di Piril nella puntata di lunedì 8 dicembre de La forza di una donna: la donna aprirà la porta e troverà Nezir e i suoi uomini pronti a rapirla.

Le anticipazioni rivelano che anche Piril finirà nelle mani del nemico di Sarp, mentre Sirin e Idil andranno al locale ad aiutare Emre. Quest'ultimo, sempre più affascinato dalla figlia di Hatice, la riempirà di complimenti e le permetterà di stare in sala con lui.

Sirin ed Emre sempre più vicini: l'amore è nell'aria

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che quando Sirin scoprirà che Idil ha fatto sostituire le pietre del suo bracciale per rivenderle, giocherà d'astuzia.

Chiederà alla cugina di Emre a quanto abbia venduto i suoi gioielli e quando Idil le dirà la cifra resterà sconvolta: "Vale almeno 20 volte quella cifra. Facciamo un patto: andremo insieme in quella gioielleria e ci riprenderemo il bracciale. Poi lo venderemo a un prezzo più alto e faremo a metà". Le due ragazze si stringeranno la mano e diventeranno alleate in questa vicenda. L'indomani, Sirin e Idil andranno ad aiutare Emre al locale e la figlia di Hatice spiegherà alla sua coinquilina che dopo andranno dal gioielliere. Idil sarà scettica, dicendo che probabilmente avrà già venduto il bracciale, ma Sirin sarà sicura di sé: "So io come convincerlo". Emre manderà Idil a lavare i piatti, mentre Sirin resterà in sala con lui a occuparsi dei clienti.

Il proprietario del locale accoglierà Sirin con un complimento: "Che bei capelli" e continuerà a corteggiarla con degli sguardi.

Pericolo anche per Piril e i gemelli a La forza di una donna

Nella puntata de La forza di una donna di lunedì 8 dicembre, la cameriera dell'hotel, complice di Nezir e Azmi, scioglierà dei sonniferi nel tè che offrirà alle guardie del corpo di Piril. Quest'ultima si troverà ancora in camera quando riceverà il messaggio di Sarp: "Per favore aiutami, ho avuto un incidente". Piril non potrà restare indifferente davanti a quel messaggio, anche perché capirà che suo padre le ha mentito e ha lasciato Bahar e i bambini senza scorta. Infuriata, telefonerà a Suat rimproverandolo e poi gli dirà che sta andando a salvare Sarp.

Quando Piril uscirà dalla sua stanza, però, non ci saranno le due guardie del corpo, ma Nezir e i suoi uomini, pronti a rapire lei e i gemelli.

Piril non sa nulla del piano di Suat per liberarsi di Sarp

Nelle puntate precedenti, Suat è andato a prendere Piril dallo chalet per portarla nell'hotel in cui alloggiava. La donna e i gemelli si sono sistemati lì, certi che sia un posto sicuro, ma Nezir è arrivato anche a loro. Azmi ha fatto piazzare delle microspie nella camera, con la complicità di una cameriera, e in questo modo ha dato a Nezir la possibilità di sentire ogni discorso. Quando Suat ha scoperto tutto, invece di parlarne con sua figlia, ha colto l'occasione per sbarazzarsi di Sarp. L'uomo è andato a trovare Piril e ha parlato dello chalet, dando chiare indicazioni sul nascondiglio di Sarp: Nezir è corso a prenderlo.