Nelle puntate de La forza di una donna che verranno trasmesse dal 5 al 10 gennaio 2026, Sirin (Seray Kaya) riuscirà a impietosire Emre (Ahmet Rifat Sungar), quando dirà di essere disposta a farla finita, per costringere la sorellastra Bahar (Özge Özpirinççi) a non escluderla dalla festa di circoncisione del figlio Doruk (Ali Semi Sefil).

Sarp fa una sorpresa a Nisan e Doruk, Bahar e Hatice vengono licenziate

Doruk chiederà ai genitori di invitare Nezir (Hakan Karahan) alla sua festa di circoncisione, che si svolgerà a casa dei nonni Hatice (Bennu Yildirimlar) e Enver (Serif Erol).

Intanto, all’insaputa dei suoi familiari, Sarp (Caner Cindoruk) prenderà in affitto un appartamento situato nello stesso palazzo in cui vive la prima moglie Bahar per fare una sorpresa ai figli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk. La reazione di Arif (Feyyaz Duman) non si farà attendere, appena scoprirà della presenza del rivale Sarp nello stabile di proprietà del padre Yusuf (Yaşar Uzel). A quel punto, Arif tenterà inutilmente di cacciare Sarp, visto che sua sorella Kismet (Tuğçe Altuğ) gli dirà che ha già pagato sei mesi di affitto in anticipo.

Nel contempo, Feride licenzierà Bahar e Hatice dalla caffetteria del figlio Emre e le accuserà di essere complici di Ceyda. A proposito di quest’ultima, Enver le impedirà di tornare a lavorare nel night club.

Bahar furiosa con Sirin per aver invitato Nezir alla festa di Doruk

Successivamente, durante i preparativi per la festa di Doruk, Sirin minaccerà di togliersi la vita per non essere allontanata.

Per terminare, Bahar si scaglierà contro la sorellastra Sirin, per aver fatto recapitare l'invito a Nezir.

Riepilogo sulla convivenza forzata tra Sarp e Bahar

Negli episodi trasmessi di recente, dopo essere stati liberati da Nezir, Sarp e Bahar si sono trasferiti in maniera momentanea a casa di Hatice e Enver. Con il passare dei giorni, la convivenza forzata tra Bahar e Sarp è diventata insostenibile. A vivere un forte disagio è stata soprattutto Bahar, ma ha fatto di tutto per non farlo notare ai figli Nisan e Doruk, felici di riavere accanto il padre che credevano morto.

A complicare la situazione ci ha pensato Sirin, non nascondendo il suo fastidio nel vedere la casa piena. Inoltre, Sirin è stata affrontata da Bahar, la quale l’ha accusata di essere stata lei a causare l’incidente di Sarp sul traghetto e le ha ordinato di stare lontana dai suoi figli. Infine, mentre Doruk e Nisan hanno continuato a sperare che i loro genitori si riuniscano, Bahar ha preferito dormire con la madre Hatice. Ben presto, Sarp ha chiesto a Bahar di provare a vivere insieme per un po’, per il bene dei bambini.