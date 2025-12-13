Sarp verrà arrestato e portato via dalla polizia nelle prossime puntate de La forza di una donna: il tutto avverrà poco prima della festa di Doruk.

Nisan e Doruk assisteranno in lacrime all'arresto del padre e fortunatamente con loro ci sarà Arif. Quest'ultimo provvederà infatti ad accompagnare i bambini a casa di Hatice, addobbata per la festa di circoncisione di Doruk.

Festa rovinata per Doruk a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che per Doruk arriverà un momento molto importante. Il bambino potrà finalmente celebrare la sua circoncisione con le persone che più ama, ma non tutto andrà per il verso giusto.

La festa si terrà a casa di Hatice che con Enver e Sirin si darà da fare per addobbare il giardino. Nel frattempo, Bahar e Ceyda prenderanno le ultime cose per raggiungere il luogo della festa e dare una mano nella preparazione dei cibi. Prima di andare da Hatice, Ceyda consegnerà a Bahar i regali che Yeliz aveva fatto ai bambini prima di morire e sarà un momento molto emozionante. Doruk e Nisan, invece, saranno con Sarp che li preparerà prima di accompagnarli dalla nonna Hatice, ma l'armonia sarà interrotta da un evento inaspettato. Proprio poco prima della festa, infatti, la polizia busserà a casa di Sarp e ad aprire agli agenti sarà Doruk. Le forze dell'ordine porteranno via Sarp senza dare nessuna spiegazione e senza tenere conto delle preghiere dell'uomo che chiederà di andare in caserma dopo la festa di suo figlio.

Gli agenti prenderanno le manette per Sarp, ma Doruk e Nisan saranno traumatizzati da tutto questo, tanto che riusciranno a farli desistere.

Arif porterà i bambini alla festa, Sarp lo ringrazierà

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sarp sarà portato via in manette dalla polizia, mentre Doruk e Nisan lo saluteranno in lacrime. Arif assisterà alla scena perché vedendo la polizia andare nel suo palazzo deciderà di vedere cosa stia succedendo. Sarp chiederà ai bambini di andare alla festa con Arif, promettendo loro che sarebbe tornato presto a casa. "Grazie", dirà Sarp al suo nemico, riconoscendo che la sua presenza in quel momento è stata fondamentale. I bambini arriveranno a casa di Hatice con Arif e scoppieranno a piangere tra le braccia di Bahar.

Il crudele gioco di Nezir per vendicarsi di Sarp

Nelle puntate in onda in Italia, Sarp è stato catturato da Nezir che si sta vendicando di lui per la morte di suo figlio. Korkmaz si sta divertendo a provocare Sarp con dei giochi crudeli che lo fanno soffrire e gli fanno credere di poter perdere la sua famiglia. Nezir ha fatto scegliere a sorte a Sarp uno dei suo figli da sacrificare. La foto che l'uomo ha voluto girare è stata quella di Doruk e adesso Sarp pensa che il bambino abbia perso la vita. In realtà Nezir ha chiamato Doruk in giardino solo per giocare con lui e fargli coltivare le rose del suo prezioso giardino.