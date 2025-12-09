Doruk sarà deciso a farsi crescere i capelli per fare il codino e si dipingerà le braccia per imitare Nezir nelle prossime puntate de La forza di una donna: l'ammirazione del bambino farà molto piacere al suo nuovo amico.

Le anticipazioni tv rivelano che Doruk sarà sempre più affascinato dalla figura di Nezir, tanto da voler diventare come lui. Quando l'uomo vedrà i finti tatuaggi che il bambino ha disegnato sul braccio non potrà trattenere un dolce sorriso e farà costruire un parco giochi per lui in giardino.

Un'amicizia inaspettata a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che tra Doruk e Nezir nascerà un rapporto davvero speciale. Superato il timore iniziale, il bambino non potrà trattenere la sua curiosità e farà diverse domande al padrone di casa, a partire da suo figlio. Nezir sarà reticente, ma alla fine risponderà a Doruk con sincerità dicendogli che suo figlio è morto. L'atteggiamento burbero di Nezir presto lascerà spazio ad un lato più umano e sensibile, soprattutto con Doruk che gli ricorderà tanto quel figlio che ha perso. Nisan sarà sempre molto diffidente e vedrà in Nezir il nemico di suo padre, ma Doruk sarà molto affascinato da quell'uomo. Quando la bambina avrà da ridire su Nezir, Doruk sarà pronto a difenderlo: "Non è cattivo, è solo triste", dirà a sua sorella.

Korkmaz regalerà a Doruk dei piccoli attrezzi da giardinaggio e con lui pianterà delle rose in quel giardino che dalla morte di suo figlio aveva abbandonato. Sempre più legato al suo nuovo amico, Doruk inizierà ad imitarlo e confiderà a Nisan e a Bahar di voler fare crescere i suoi capelli per legarli in un codino come Nezir.

Un grande parco giochi per Doruk nel giardino di Nezir

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Doruk farà tanta tenerezza anche alle cameriere di Nezir che sorrideranno quando ruberà l'elastico di sua sorella per avere la stessa acconciatura del loro capo. Il bambino, inoltre, si dipingerà le braccia e la spalla con un pennarello, imitando i tatuaggi di Nezir. Quando quest'ultimo vedrà Doruk così entusiasta non potrà trattenere un dolce sorriso e sarà lusingato di aver conquistato il cuore di quel bambino.

Per dimostrare il suo grande affetto per Doruk, Nezir farà costruire per lui un grande parco giochi in giardino, esaudendo uno dei suoi desideri.

Il grande dolore di Nezir e l'odio per Sarp

La figura di Nezir nelle scorse puntate de La forza di una donna è apparsa quasi spaventosa. L'uomo è sempre stato descritto come spietato, ma nasconde un grande dolore: la perdita di suo figlio Mert. A togliere la vita al figlio è stato Sarp, anche se involontariamente. Mert era andato a casa di Piril che era la sua ex fidanzata e quando l'ha vista con Sarp ha pensato che lui fosse il suo amante. In preda alla rabbia e alla gelosia, Mert ha puntato la sua arma contro la donna e Sarp è intervenuto per difenderla. Durante lo scontro è partito un colpo di arma da fuoco che si è rivelato fatale per Mert. Da quel giorno per Nezir non c'è stata più pace e il suo unico obiettivo è stato scovare Sarp per vendicarsi.