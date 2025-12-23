Emre farà una sorpresa che toglierà il fiato a Ceyda nelle prossime puntate de La forza di una donna: l'uomo le porterà suo figlio Arda alla festa di Doruk e lei scoppierà a piangere di gioia.

Le anticipazioni tv rivelano che Ceyda sarà al settimo cielo e stringerà tra le braccia suo figlio facendo commuovere anche Emre. Quest'ultimo accompagnerà tutti a casa e per Ceyda sarà una grande emozione vedere per la prima volta il padre con suo figlio in braccio.

Emre scoprirà di essere il padre del figlio di Ceyda

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Emre scoprirà che ha un figlio con Ceyda. La prima reazione dell'uomo non sarà delle migliori: accuserà la sua ex di essersi fatta assumere da lui per sposarlo e ottenere soldi da lui.

Per Ceyda sarà un'umiliazione, anche perché poco dopo arriverà la madre di Emre che licenzierà anche Bahar e Hatice, accusate di essere sue complici. Presto, però, Emre si renderà conto di aver sbagliato a giudicare Ceyda: sarà lei a fargli cambiare idea parlandogli con il cuore. La donna gli confiderà che non gli avrebbe mai detto di suo figlio proprio per non creargli problemi e gli racconterà anche la difficile situazione che vive. Ceyda spiegherà che Arda vive con la nonna e a lei non è permesso stare con suo figlio. L'amica di Bahar descriverà la sua forte malinconia per il fatto che Arda non potrà partecipare alla festa di Doruk che farà la circoncisione. Colpito dal racconto di Ceyda, Emre partirà senza dirle niente e andrà a trovare li piccolo Arda a casa della nonna Gulten.

La madre di Ceyda accoglierà Emre con affetto, ma quando saprà che vuole portare via il bambino cambierà tono e lo caccerà. "Dov'eri fino ad oggi? Non abbiamo bisogno di un padre come te o una madre come Ceyda", dirà prima di rientrare in casa con il bambino.

La grande sorpresa per Ceyda a La forza di una donna

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Emre resterà davanti alla porta di Gulten fino a quando non riuscirà a convincerla. L'uomo spiegherà alla nonna di Arda che non sapeva di essere padre fino a qualche giorno prima. Emre riuscirà a convincere Gulten e tornerà in città con una sorpresa che lascerà Ceyda senza fiato. La donna si troverà a casa di Hatice per la festa di Doruk e quando aprirà la porta vedrà Emre con in braccio Arda.

Ceyda abbraccerà subito suo figlio e scoppierà a piangere facendo commuovere anche Emre. Alla fine della festa, il proprietario del bar riaccompagnerà a casa Ceyda, Bahar e i bambini. Per la donna sarà una grande emozione vedere Arda tra le braccia di suo padre che lo terrà stretto a sé con affetto.

Emre non sa ancora che è padre

Nelle puntate de La forza di una donna in onda in Italia, Emre non sa di essere padre. L'uomo ha una storia dolorosa alle spalle: sua moglie è morta giovanissima a causa della stessa malattia che ha colpito Bahar. Ceyda è stata assunta da Emre in nome della vecchia amicizia e tra loro tempo fa c'era stata anche una storia d'amore. Le loro strade si sono separate a causa della distanza e quando Ceyda si è accorta di essere incinta non ha voluto turbare Emre e ha preferito portare avanti la gravidanza da sola. A breve, però, Emre dovrà andare nella sua città natale per occuparsi della vendita di alcune case. Ceyda teme che possa scoprire che ha un figlio.