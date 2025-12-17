Nezir pagherà a Nisan e Doruk gli studi in una scuola prestigiosa nelle prossime puntate de La forza di una donna: Sarp, però, a differenza di Bahar sarà contrario ad accettare.

Le anticipazioni tv rivelano che, dopo aver perso sua madre Bahar, deciderà di riprovarci con Sarp. La donna si troverà con lui in ospedale quando riceverà una telefonata con una splendida notizia: Nezir pagherà le scuole dei bambini. Sarp non ne sarà felice e non vorrà accettare neanche quando Bahar gli spiegherà che, per i loro figli, è un'occasione irripetibile e che Nezir vuole loro davvero bene.

Cambiamenti a La forza di una donna: addio ad Hatice

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che le vite dei protagonisti cambieranno radicalmente nel giro di poche settimane. Innanzi tutto, Sarp diventerà povero perché Suat gli toglierà tutto il denaro guadagnato grazie agli agi della sua famiglia. Il padre di Piril studierà un modo per far credere a Sarp che sia stato Nezir a confiscargli tutto e per mesi nulla verrà alla luce. La vita di Bahar proseguirà tra alti e bassi, perché la gelosia di Arif e Sarp la porteranno all'esasperazione, tanto che ad un certo punto chiuderà con entrambi. Tutto, però, cambierà con un malore della donna che metterà in allarme Hatice, Sarp e Arif, terrorizzati all'idea di un ritorno della malattia.

I quattro si metteranno in macchina per andare al pronto soccorso e faranno un grave incidente. Durante il ricovero, Hatice perderà la vita, mentre Sarp passerà parecchio tempo in terapia intensiva. Arif si sentirà terribilmente in colpa perché c'era lui alla guida. La morte di Hatice rimescolerà le carte e Bahar si avvicinerà moltissimo a Sarp, tanto che avrà intenzione di ricostruire la sua famiglia quando saranno dimessi.

Bahar e Sarp pronti a ricominciare con Nisan e Doruk

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar si farà sistemare nella stanza di Sarp e resterà con lui in ospedale. Durante queste ore, i due faranno progetti per il futuro e saranno determinati a crescere insieme i loro bambini.

Ad un certo punto Bahar riceverà una telefonata che la lascerà senza parole. La donna apprenderà che Nezir ha pagato gli studi per Doruk e Nisan in una scuola prestigiosa, fino al liceo. La donna sarà sorpresa e felice e condividerà la bella notizia con Sarp che però non sarà affatto entusiasta. "Non accetto", dirà l'uomo senza voler ascoltare sua moglie. Bahar spiegherà che Nezir è molto legato ai bambini e specialmente a Doruk. La donna, inoltre, ricorderà a Sarp che l'istruzione è importante e in quella scuola i loro figli avrebbero delle possibilità che loro non potrebbero permettersi.

Il legame speciale di Doruk e Nezir

Nelle puntate de La forza di una donna in onda in Italia, Doruk e Nezir hanno costruito un legame speciale.

Il bambino, affascinato dal look e dai modi di Korkmaz, lo ha conquistato con la sua tenerezza. Nezir rivede in Doruk il figlio che ha perso e non ha potuto resistere alla dolcezza dei suoi abbracci. Il bambino, giorno dopo giorno, ha aiutato Nezir a guardare le cose da un'altra prospettiva e ha placato l'odio che lo tormenta da anni per Sarp. Nezir ha ascoltato il desiderio di Doruk e ha lasciato libero lui e la sua famiglia. L'abbraccio tra i due è stato molto emozionante, ma Nezir ha promesso a Doruk che si rivedranno.