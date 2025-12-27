Nezir andrà alla festa di Doruk nelle prossime puntate de La forza di una donna e il bambino sarà felicissimo di avere il suo amico tra gli invitati.

Le anticipazioni tv rivelano che Nezir accetterà l'invito di Doruk e si presenterà alla festa con dei regali. Il bambino, però, non lo lascerà andare subito via e gli chiederà di sedersi con gli altri. Nezir lo accontenterà e gli starà vicino in un momento per lui triste, visto che Sarp sarà arrestato.

Un invitato speciale alla festa di Doruk

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Korkmaz manterrà la promessa fatta a Doruk.

Nezir regalerà al bambino l'abito dei suoi sogni, ma non si fermerà qui. Il giorno della festa, infatti, l'uomo si presenterà a casa di Hatice e Enver per abbracciare il suo piccolo amico e dargli i suoi regali. Per Doruk sarà una gioia immensa rivedere Nezir, anche perché per lui non sarà un momento facile. Il bambino, infatti, sentirà la mancanza di Sarp, arrestato dalla polizia poco prima, e non avrà voglia di farsi circoncidere. Nezir abbraccerà Doruk e gli farà coraggio, dicendogli che non sentirà dolore. Il bambino inviterà il suo amico ad entrare in casa e Bahar non potrà fare altro che farlo accomodare. Doruk, intanto, andrà di nuovo a vedere se arriva Sarp e sparirà nel nulla. Quando Bahar vedrà che suo figlio non c'è più andrà in panico e tutti si metteranno a cercarlo.

A ritrovare Doruk sarà Nezir che lo prenderà in braccio e lo riporterà a casa. La presenza di Korkmaz causerà non poche tensioni, soprattutto per Ceyda che non esiterà ad accusarlo di averle portato via la sua migliore amica.

Il dolce addio di Nezir a Doruk ne La forza di una donna

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, in occasione della festa di Doruk, Nezir tornerà in scena. L'uomo si siederà tra gli invitati e risolverà anche il problema di Sarp. Korkmaz, infatti, chiederà ad Azmi di recarsi in stazione di polizia per capire come poter liberare il padre di Doruk. Sarp tornerà alla festa in pochi minuti e Nezir scambierà con lui poche parole sulla semplicità della festa organizzata per suo figlio, dandogli dell'avaro.

Sarp gli risponderà che è stato lui a costringerlo a dare tutti i suoi soldi a Suat e Korkmaz cadrà dalle nuvole. Poco dopo, Nezir andrà via e si avvicinerà a Doruk per salutarlo dicendogli che ha un lavoro da svolgere. Il bambino gli chiederà di restare e Korkmaz sarà molto dolce con lui: "Se mi dici che vuoi che resti, niente è più importante della tua felicità". Il bambino capirà che il lavoro è importante e lo lascerà andare, ma prima lo abbraccerà forte con la promessa di rivedersi presto. "Ti amo tanto", dirà Doruk a Nezir che ricambierà i suoi sentimenti.

La punizione di Suat a Sarp alle spalle di Nezir

Nelle puntate de La forza di una donna in onda in Italia, Piril sta soffrendo molto perché pensa che Sarp sia tornato con Bahar.

Suat non ne può più di vedere sua figlia piangere e ha escogitato un modo per punire suo genero. L'uomo ha chiesto a Munir di far firmare a Sarp dei fogli in cui trasferisce tutti i suoi beni a Suat: in questo modo, oltre a farlo soffrire, si eviterà il pericolo che Piril torni con lui. Per obbligare Sarp a firmare, Suat ha chiesto a Munir di dirgli che è stato Nezir ad imporre questa condizione per lasciarlo libero. Sarp è tornato ad essere povero, ma Korkmaz non sa niente di tutto questo. Nezir, infatti, tiene moltissimo a Doruk e non lascerebbe mai la sua famiglia in difficoltà economiche.