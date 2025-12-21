Sarp strapperà la collana dal collo di Bahar nelle prossime puntate de La forza di una donna: non sopporterà che la moglie indossi ancora il regalo di Arif.

Le anticipazioni rivelano che la gelosia e la possessività di Sarp supereranno ogni limite. Oltre a passare allo scontro fisico con il suo rivale, romperà un gioco che Arif regalerà a Doruk. Infine, in un impeto di rabbia, distruggerà anche la collana che Bahar indossa da quando l'ha ricevuta da Arif.

Convivenza difficile a La forza di una donna: Sarp nel palazzo di Bahar e Arif

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che per Bahar i problemi non finiranno dopo il ritorno al quartiere di Tarlabasi.

Si stabilirà con i suoi bambini nella vecchia casa e pochi giorni dopo si accorgerà che Sarp non ha rispettato le sue richieste. Bahar aveva chiesto al marito di cercare una casa rifiutando di vivere con lui. Sarp, però, si trasferirà al piano di sopra, stipulando di nascosto un contratto con Yusuf. Da quel momento in poi non ci sarà pace per Bahar e per Arif, che dovrà sopportare le tante provocazioni di Sarp. "Ti siederai qui e vedrai la mia famiglia felice", dirà Sarp al suo rivale, che legalmente non potrà fare niente per cacciarlo dall'appartamento. Bahar, dal canto suo, dirà a Sarp che è stato scorretto e sarà molto arrabbiata con lui, ma non potrà fare nulla perché i bambini saranno al settimo cielo per la presenza del padre.

I giorni andranno avanti tra dispetti e frecciatine di Sarp, che sistemerà dei vasi di fiori per Bahar proprio sul davanzale, in modo tale da mostrarsi ad Arif insieme alla moglie dalla finestra. La pazienza di Arif avrà un limite e durante un litigio con Sarp gli farà notare che Bahar ha ancora la collana che lui le ha regalato tempo fa. Questo particolare diventerà per Sarp una specie di tormento e alla prima occasione sfogherà la sua rabbia.

La festa di Doruk e il regalo del padrino Arif

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, il piccolo Doruk dovrà fare la circoncisione e per lui sarà organizzata una grande festa nel giardino di Hatice. Il bambino sceglierà Arif come padrino e Sarp dovrà ingoiare, ancora una volta, il rospo.

Doruk riceverà dal suo padrino un cavallo giocattolo che amerà moltissimo, ma suo padre lo farà sparire poco dopo la cerimonia. Sarp lo distruggerà senza alcun rimorso, ma quando Arif lo scoprirà passerà allo scontro fisico con lui. Bahar sentirà tutto e andrà al piano di sopra per dividere i due uomini e in questa occasione Sarp le strapperà la collana dal collo. L'uomo urlerà contro la moglie, accusandola di difendere Arif e il suo comportamento sarà l'ennesima delusione per Bahar che si stringerà la mano al collo, ancora sconvolta per il gesto di Sarp. Tenere a freno la gelosia sarà impossibile per l'uomo, anche se tra Bahar e Arif non ci sarà nient'altro che il ricordo di un'amicizia. La serenità sarà ancora un traguardo molto lontano per i protagonisti e Bahar sarà sempre più consapevole di dover andare avanti da sola.

Sarp disposto a tutto pur di tenere unita la sua famiglia

Nelle puntate de La forza di una donna in onda in Italia, Bahar e Sarp si sono trasferiti momentaneamente a casa di Hatice ed Enver. La situazione non è delle più rosee, perché la donna ha già chiarito che non vuole tornare con suo marito. Sarp, tuttavia, non si rassegna e ha fatto notare a sua moglie che i bambini soffrirebbero se loro si separassero. Nisan ha avuto già una crisi di pianto quando suo padre le ha detto che si sarebbe allontanato per lavoro e Sarp ha colto la palla al balzo per chiedere più tempo a Bahar. Quest'ultima, intanto, teme che aspettare non farà altro che peggiorare la situazione e non si sbaglia.