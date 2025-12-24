Sirin fingerà di volerla fare finita nelle prossime puntate de La forza di una donna e mostrerà ad Hatice un flacone di caramelle che spaccerà per dei farmaci.

Le anticipazioni tv rivelano che Enver escluderà sua figlia dalla festa di Doruk e lei si chiuderà nella usa stanza. Quando Hatice andrà a trovarla, lei le dirà che è stanca di vivere perché nessuno le vuole bene. La donna sarà molto spaventata perché Sirin confiderà che vuole farla finita con dei farmaci, ma in realtà si tratterà di caramelle. Appena Hatice andrà via, Sirin scoppierà a ridere di sua madre e della sua ingenuità.

La festa di Doruk partirà male ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin non smetterà di creare problemi alla sua famiglia. Enver e Hatice metteranno a disposizione di Bahar la casa e il giardino per la circoncisione di Doruk. Durante i preparativi per la festa ci saranno diversi imprevisti, come l'arresto di Sarp, e certamente non sarà una situazione serena. A peggiorare tutto ci penserà Sirin che non perderà occasione per provocare sua sorella, Arif e Ceyda. Mentre Bahar aspetterà notizie da Sarp, sua sorella rimarcherà più volte ad Arif che la donna che ama è ancora in pena per il marito. Sirin lancerà delle frecciatine anche in merito ai regali che ha fatto ai bambini.

Bahar e Ceyda sopporteranno a lungo e proveranno ad ignorare le provocazioni di Sirin, ma alla fine sarà Enver a mettere un punto a tutto. "Vai via e torna solo quando sarà finita la circoncisione", urlerà a sua figlia, "Nessuno vuole vedere la tua faccia". Sirin si chiuderà in camera sua e i preparativi per la festa proseguiranno.

La preoccupazione di Hatice nei confronti di Sirin

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Enver informerà Hatice di aver cacciato Sirin perché era diventata insopportabile. La donna comprenderà le ragioni di suo marito, ma andrà a bussare a Sirin per capire come l'abbia presa. La ragazza, a quel punto, escogiterà un modo per tornare alla festa e continuare a rovinare la giornata a Bahar e ai suoi amici.

Sirin fingerà di essere sorpresa dalla visita di Hatice e nasconderà tra le mani un flacone che sembrerà contenere dei medicinali. Quando sua madre le chiederà di cosa si tratta, lei balbetterà: "Sto per farla finita". Hatice sarà terrorizzata e proverà a calmare Sirin che le confiderà di soffrire molto sentendosi indesiderata. La donna abbraccerà sua figlia e la supplicherà di tornare con gli altri, assicurandole che tutti la amano moltissimo. Appena Hatice andrà via, Sirin prenderà dal falcone delle caramelle e scoppierà a ridere dell'ingenuità di sua madre che le aveva scambiate davvero per dei farmaci.

Sirin alle prese con Sarp e la sua famiglia

Nelle puntate de La forza di una donna in onda in Italia, Sirin sta vivendo una situazione molto difficile in casa.

La ragazza, infatti, deve sopportare la presenza di Sarp, Bahar e i bambini che si sono sistemati provvisoriamente da Hatice. Sirin non riesce a tollerare il clima di gioia che si crea spesso tra i suoi genitori e i suoi nipoti e ha degli scatti di rabbia. Bahar ha già comunicato a Sarp che non vuole tornare con lui, ma la convivenza e il fatto che lui insista per ottenere un'altra possibilità infastidiscono moltissimo Sirin.