Doruk difenderà Nezir nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 10 dicembre. "Non è cattivo, è triste per suo figlio", dirà a Nisan rimproverandola.

Le anticipazioni rivelano che Nezir si mostrerà spietato con Munir e Sarp, ma avrà anche un lato tenero e sofferente che Doruk riconoscerà subito. Nisan avrà paura di Korkmaz, ma suo fratello non sarà del suo stesso parere.

Il piano di Nezir a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Nezir costringerà Bahar e i bambini a restare alla villa con lui. Non avrà intenzione di far loro del male, ma incuterà un po' di timore, soprattutto in Nisan.

Durante il soggiorno, Bahar e i suoi figli consumeranno i loro pasti insieme a Nezir e Doruk non riuscirà a trattenere la sua forte curiosità. Mangerà con gusto tutto quello che gli verrà offerto e rimarrà affascinato da Nezir. All'inizio quest'ultimo non avrà grandi sorrisi per Doruk, ma lui non si arrenderà e vivrà la sua esperienza senza reprimersi, nonostante le raccomandazioni di Bahar. La donna chiederà ai suoi figli di essere molto discreti e non parlare troppo, ma, una volta a tavola, Doruk sembrerà dimenticare quello che gli è stato detto. "Tu hai figli?", chiederà a Nezir, che gli risponderà di sì. "Quanti anni ha?", continuerà il bambino, nonostante sua madre gli chieda di restare in silenzio.

Visibilmente emozionato, Nezir mostrerà la foto di Mert e risponderà sinceramente alle domande di Doruk: "Lui è morto". Il bambino si alzerà e andrà vicino a Nezir, lo abbraccerà per consolarlo e non parlerà più.

Nezir spietato con Munir e amico di Doruk

Nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 10 dicembre, Nezir cospargerà di miele il viso di Munir per darlo in pasto alle api. L'uomo si mostrerà spietato con i suoi prigionieri, mentre con Doruk e Bahar continuerà a comportarsi come un perfetto padrone di casa. Durante il pranzo, però, accadrà un episodio che turberà molto Nisan. Tutto avrà inizio quando Doruk troverà un ossicino e andrà da Nezir per proporgli il gioco dei desideri.

Korkmaz non se la sentirà di assecondare il bambino, perché quel gioco lo univa a suo figlio Mert. Nezir inviterà Doruk a tornare al suo posto e questo farà indispettire Nisan, che interverrà in difesa di suo fratello e smetterà di pranzare. Una volta in camera, la bambina dirà a Bahar che non vuole mai più mangiare in compagnia di Nezir. Doruk, però, proverà a far ragionare sua sorella, dicendole che lui non è arrabbiato per il rifiuto di Korkmaz. "Nezir non è cattivo", dirà Doruk, "È triste per suo figlio che è morto, non urlargli". Doruk spiegherà alla sorella che anche lui ha un po' paura di Nezir, ma sa che in fondo è un uomo buono.

Perché Bahar e i bambini sono alla villa di Nezir?

Nelle puntate precedenti, Nezir e i suoi uomini sono andati allo chalet per prendere Sarp.

Quest'ultimo, tuttavia, non era in casa e per questo Korkmaz ha deciso di portare con sé Bahar e i bambini, lasciando un biglietto al suo nemico. Nezir, infatti, era certo che prima o poi Sarp sarebbe andato a salvare la sua famiglia. I piani di Korkmaz sono andati come previsto, perché appena Sarp ha saputo è andato alla villa con Munir. Nezir, però, non si è accontentato di uno scontro con lui, ma ha preferito rinchiuderlo in un capanno con il suo braccio destro per una vendetta lenta e dolorosa.