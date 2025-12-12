Sirin tornerà a casa da Hatice piena di entusiasmo nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 17 dicembre: "Emre ha detto che mi sposerà", dirà. Le anticipazioni tv rivelano che Sirin spiegherà ad Hatice che forse è un po' presto per parlare di nozze, ma Emre le ha detto davvero che si sta innamorando di lei. La donna sarà felice per sua figlia e spererà in un futuro migliore per lei. Hatice, tuttavia, non saprà che a cena Sirin ha mentito anche a Emre dicendogli che il marito di Bahar ha abusato di lei.

Enver dubiterà della buona fede di Sirin

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che, dopo la scenata di gelosia di Sirin, Emre vorrà farsi perdonare e la inviterà a cena. La ragazza avrà alte aspettative per l'appuntamento, anche perché Emre le prometterà di portarla in un posto elegante. Sirin non sarà l'unica a sognare, perché anche Hatice sarà eccitata per questo incontro. La donna, infatti, confiderà a Enver che Emre potrebbe togliere una volta per tutte Sirin dai guai, eliminando la sua ossessione per Sarp. Enver, a differenza di sua moglie non sarà entusiasta per la storia che sta nascendo tra sua figlia e il proprietario del bistrot. L'uomo spiegherà ad Hatice che a preoccuparlo è Emre, perché Sirin potrebbe rovinare la vita anche a lui.

L'appuntamento farà sorridere Idil che dopo aver saputo che Sirin ci ha provato con il marito di Bahar si divertirà a ricattare la sua inquilina. La figlia di Hatice si recherà all'appuntamento con Emre e inizierà a cenare con lui, sperando di conquistarlo. Sirin aprirà il suo cuore al ragazzo e gli spiegherà che in famiglia ci sono stati molti problemi a causa di un evento che ha segnato la sua vita.

Emre aprirà il suo cuore a Sirin ne La forza di una donna

Nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 17 dicembre, Sirin spiegherà a Emre che lo sente molto vicino e per questo gli vuole confidare qualcosa che l'ha traumatizzata. "Il marito di Bahar ha abusato di me", dirà Sirin senza usare giri di parole.

Emre sarà sconvolto dal tragico episodio, soprattutto perché Sirin gli confiderà che nessuno della famiglia le ha creduto perché Sarp era un bravo attore. Il ragazzo sarà colpito dalla forza di Sirin che ha dovuto affrontare da sola un fatto così doloroso. L'indomani, Sirin sveglierà Hatice all'alba, entusiasta per la serata con Emre. "Mi ha detto che si è innamorato - dirà la ragazza - e che mi sposerà". Hatice non crederà alle sue orecchie e le sembrerà un passo troppo avventato. Sirin le spiegherà che la parte delle nozze è una sua fantasia, ma l'amore che le ha dichiarato Emre è reale.

Ceyda ha avvertito Emre ma lui non le ha creduto

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Emre ha subito provato attrazione per Sirin e ha voluto conoscerla meglio.

I due hanno iniziato a frequentarsi e l'interesse reciproco ha fatto sperare Hatice che aspettava da tempo un bravo ragazzo per sua figlia. Ceyda ha messo in guardia Emre: "Sirin è un demone" gli ha detto temendo che il ragazzo potesse finire nei guai. Lui, però, non ha preso minimamente in considerazione le parole di Ceyda, perché Sirin gli ha mostrato una parte totalmente diversa da quella descritta dalla sua ex.