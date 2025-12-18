Doruk e Nisan indosseranno una maglia con la foto di Sirin in primo piano nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 24 dicembre: "Io amo molto mia zia", si leggerà sul retro.

Le anticipazioni tv rivelano che Sirin riuscirà ancora a sorprendere con un'altra provocazione per Sarp e Bahar. Doruk e Nisan saranno entusiasti del regalo della loro zia e non riusciranno a comprendere la sua malignità.

L'ennesimo dispetto di Sirin ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che il ritorno a casa per Sarp sarà ricco di emozioni contrastanti.

L'uomo potrà vivere per la prima volta la gioia di accompagnare i suoi bambini a scuola, ma vivere con Sirin non sarà affatto facile. La ragazza sarà a dir poco furiosa nel dover ospitare Bahar e suo marito e non renderà la vita semplice a nessuno di loro. Sirin si darà da fare per provocare Sarp e Bahar e questa volta sfrutterà l'ingenuità di Doruk e Nisan. Una volta tornati da scuola, i bambini saluteranno la zia che sarà stranamente disponibile con loro. Sirin, piena di entusiasmo, dirà ai bambini che ha una sorpresa per loro. Nisan e Doruk faranno i salti di gioia perché per loro sarà la prima volta che scartano un regalo della zia. Quando apriranno il pacchetto, i bambini vi troveranno una t-shirt fatta apposta per loro con una scritta davvero speciale.

"Io amo molto mia zia Sirin" si leggerà sul retro della maglietta con una grande foto della ragazza in primo piano.

Nuovo inizio per Sarp con la sua vera identità

Nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 24 dicembre, Nisan e Doruk indosseranno immediatamente le nuove magliette e le mostreranno orgogliosi a Sarp che resterà senza parole. Quando anche i nonni vedranno il regalo di Sirin, la reazione di Enver sarà indignata, ma non potrà dire nulla davanti ai bambini per non turbare la loro serenità. Sirin, intanto, riderà di soddisfazione quando Bahar tornerà a casa. Doruk e Nisan correranno incontro alla mamma con la t-shirt e l'imbarazzo sarà evidente. A tormentare Sarp, inoltre, ci sarà il pensiero di dover riprendere la sua vita in mano tagliando i ponti con Suat e Piril così come ha chiesto Nezir.

Sarp saprà già che con la sua vera identità sarà tutto più difficile, anche rivedere Ali e Omer.

L'ossessione di Sirin è ancora presente nonostante l'interesse per Emre

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Sirin ha dato ancora prova della sua follia e della sua ossessione per Sarp. In un primo momento sembrava che la storia appena nata con Emre avesse spazzato via tutti i problemi della ragazza, ma non è stato così. Al primo incontro con Emre, Sirin ha raccontato che Sarp ha abusato di lei molti anni fa. Questa bugia è servita a circuire il proprietario del locale che si sta legando sempre di più a lei. L'ossessione di Sirin, quindi, non è affatto passata come sperava Hatice. Il pensiero che Sarp l'abbia rifiutata continua a tormentare la sorella di Bahar che fino alla fine lotterà per vederlo infelice.