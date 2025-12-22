Suat costringerà Sarp a firmare dei documenti con l'inganno e gli toglierà tutto nella puntata de La forza di una donna di sabato 27 dicembre: "Sono di nuovo povero" dirà l'uomo a Munir.

Le anticipazioni tv rivelano che il dolore di Piril non darà pace a Suat che si vendicherà di suo genero togliendogli ogni centesimo. Per riuscirci, Suat tirerà in ballo Nezir, dicendo che è stato lui a dettare questa condizione per lasciare Sarp libero di vivere la sua vita.

Suat punirà Sarp per aver spezzato il cuore a Piril

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Piril continuerà a soffrire terribilmente per la mancanza di Sarp.

La donna non farà altro che pensare alle foto di suo marito con Sirin e la tentazione di inviarle a Bahar per rovinare il suo matrimonio sarà forte. Piril non immaginerà neanche che per la sua rivale vivere sotto lo stesso tetto di suo marito è diventata solo un fastidio. Suat si accorgerà dello stato d'animo di sua figlia e proverà a convincerla alla rassegnazione. Piril crollerà in lacrime tra le braccia di suo padre che non potrà restare indifferente alla sua sofferenza. Per punire Sarp e per scongiurare ogni pericolo che sua figlia possa tornare da lui, Suat avrà una soluzione: togliere all'uomo ogni mezzo. A questo proposito, il padre di Piril chiamerà Munir e gli mostrerà un documento: "Sarp dovrà firmare questo", gli dirà, "Poi andrai dal notaio ed effettuerai il trasferimento".

La guardia del corpo chiederà spiegazioni e Suat sarà più chiaro: "Non gli lascerò neanche un centesimo", dirà, "Mi darà tutti i soldi che ha guadagnato grazie a me". Munir sarà scettico, soprattutto perché dovrà raccontare a Sarp che deve cedere i suoi beni a Suat perché glielo ha chiesto Nezir.

Un nuovo faticoso inizio per Sarp a La forza di una donna

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 27 dicembre, Suat userà il nome di Nezir per imbrogliare Sarp e renderlo povero. Munir andrà da Sarp e gli spiegherà che Korkmaz ha chiesto il trasferimento di tutti i suoi beni a Suat in cambio della sua totale libertà. L'uomo firmerà privandosi di ogni bene: "Sono di nuovo povero", dirà a Munir guardando in una vetrina la lavastoviglie che avrebbe voluto comprare per Hatice.

Sarp tornerà a casa con un po' di malumore e confiderà a Enver che vuole riprendere la sua vecchia vita e che ha fatto qualche colloquio di lavoro.

Sarp conduceva una vita nel lusso fino a poco tempo fa

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Sarp è tornato nella vita di Bahar con uno stato sociale completamente diverso da quello che aveva prima. L'uomo, infatti, mentre era sposato con Piril ha guadagnato molti soldi in borsa e possiede anche una villa e una bella macchina. Suat, il ricco suocero, ha aiutato Sarp anche economicamente per dare a sua figlia una vita agiata. Quando Sarp è tornato da Bahar e l'ha vista in povertà ha preso molti soldi per darli a Enver e aiutare la sua famiglia.

L'uomo fa affidamento anche sulla sua stabilità economica per competere con Arif. In diversi litigi, infatti, Sarp lo ha chiamato "pezzente", per sottolineare che lui sarebbe in grado di dare a Bahar una vita migliore. Adesso, però, dovrà ricominciare tutto da capo.