Bahar deluderà Sarp durante un confronto con Sirin nella puntata de La forza di una donna di domenica 4 gennaio: "Non ti credo", gli dirà quando lui negherà gli incontri con sua sorella.

Le anticipazioni tv rivelano che Sirin ribadirà la sua versione dei fatti, dicendo che Sarp la cercava. Lui negherà, ma Bahar non si spiegherà i messaggi e soprattutto la foto trovata sul telefono di Hatice. La donna ricorderà che Sirin si trovava nello stesso posto in montagna che Sarp amava e che lei ignorava.

Cambierà tutto per Sarp a La forza di una donna: non è più ricco

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin continuerà a prendersi gioco di Bahar e Sarp con diverse battutine sul loro conto. La madre di Doruk sentirà l'esigenza di chiarire tutto quello che sta succedendo e per questo chiederà a Sarp di essere sincero fino in fondo sul suo rapporto con Sirin e sulla ricerca della nuova casa. L'uomo inizierà col dire alla famiglia che la sua situazione economica è cambiata molto: "Non ho più un centesimo", dirà, "Ho dato tutto a Suat in cambio della mia libertà". Sarp ricorderà che tutti i suoi problemi sono iniziati con l'incidente in mare: "Ma non è stato un incidente, sappiamo tutti com'è andata", dirà guardando Sirin, "Quella notte mi hai rovinato la vita".

Bahar ne approfitterà per chiedere ad ognuno la sua versione dei fatti, ma prima chiederà a Sirin cosa c'entri lei con Suat visto che la notte del trapianto era a casa sua.

Sirin continuerà ad ingannare con le sue bugie

Nella puntata de La forza di una donna di domenica 4 gennaio, Sirin racconterà semplicemente che lei e Suat erano amanti. Successivamente, Bahar chiederà a Sirin e Sarp di seguirla in giardino per sentire cosa c'è stato tra loro. "Dimmi tutto dall'inizio", dirà a sua sorella, "Come vi siete conosciuti?". Sirin non esiterà e inizierà a raccontare a modo suo di aver conosciuto Sarp alla fermata dell'autobus, abbiamo parlato molto. Lui sarà colto alla sprovvista e dirà a Bahar che non si ricorda, ma ribadirà il suo amore per Bahar.

Sirin scoppierà a ridere e insisterà: "Non ti ricordi? Quante volte ci siamo rivisti e quante volte mi hai cercata?". Sarp supplicherà Bahar di non credere a sua sorella, ma lei lo deluderà. "Non ti credo", dirà, "Ho visto i tuoi messaggi". Hatice e Enver proveranno a dire a Bahar che Sirin aveva ammesso di aver scritto lei stessa quelle parole d'amore, ma per lei sarà difficile escludere una relazione tra lei e suo marito. Bahar, inoltre, ricorderà anche la foto che Sirin aveva scattato nel posto preferito di Sarp in montagna che neanche lei conosceva. Sarp continuerà a rispondere "Non lo so, non ricordo" e questo farà infuriare ancora di più Bahar.

Bahar non sa più a chi e a cosa credere

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Bahar e Sarp hanno avuto diverse occasioni per parlare, ma non sono mai andati fino in fondo.

La donna ha ancora molte domande irrisolte, perché Sarp è stato chiaro ma non esaustivo. L'uomo ha spiegato di essere caduto in mare per colpa di Sirin che ha finto di essere stata molestata e ha ribadito che con lei non c'è mai stato niente. La sua versione, tuttavia, fa a pugni con la razionalità di Bahar, in continua ricerca di certezze. Non tutto è stato detto alla donna: ancora non sa che ci sono delle foto di Sarp e Sirin in intimità. Se Bahar dovesse vederle, per suo marito non ci sarebbero più possibilità, anche se sono state l'ennesimo inganno di Sirin. Quest'ultima, infatti, è molto brava a mentire e a seminare false prove in grado di reggere le sue bugie.