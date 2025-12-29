Sarp firmerà di nascosto un contratto con Yusuf nelle puntate de La forza di una donna dal 5 al 10 gennaio e prenderà la casa sopra a quella di Bahar.

Le anticipazioni tv rivelano che Bahar sarà sconvolta e profondamente delusa quando scoprirà che Sarp non ha rispettato il suo volere. La donna sarà furiosa con lui, mentre Nisan e Doruk saranno entusiasti, proprio come voleva il loro padre. Sarp non perderà l'occasione per provocare Arif dicendogli che da quel momento in poi potrà osservare la sua famiglia felice dal suo bar.

Sarp sarà il nuovo vicino di casa di Bahar e Arif

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp continuerà ad imporsi prepotentemente nella vita di Bahar. La donna spiegherà a suo marito di volere la separazione e gli chiederà di cercarsi un'altra casa, assicurandogli che vedrà i suoi figli tutte le volte in cui vorrà. Bahar supplicherà Sarp di rispettare la sua scelta e di tenere con lei un rapporto amichevole per non turbare ulteriormente Nisan e Doruk e l'uomo sembrerà accettare ogni condizione. Sarp, tuttavia, agirà alle spalle di sua moglie e riuscirà ad aggirare la sua richiesta contattando Yusuf. Quest'ultimo, in cambio di sei mesi di anticipo, firmerà un contratto con Sarp cedendogli in affitto la casa sopra a quella di Bahar.

L'uomo andrà da sua moglie e dai bambini annunciando di aver trovato una casa per lui e invitando i suoi figli a vederla prima di accompagnarli a scuola. Quando usciranno da casa di Bahar, però, Sarp chiederà ai bambini di salire al piano di sopra e aprirà le porte della sua nuova abitazione. Nisan e Doruk saranno a dir poco entusiasti e per l'ennesima volta Sarp colpirà Bahar sfruttando l'ingenuità dei suoi figli.

Amara sorpresa per Bahar ne La forza di una donna

Nelle puntate de La forza di una donna dal 5 al 10 gennaio, Bahar si affaccerà dalla finestra, allertata dalle urla di felicità dei suoi figli e li vedrà affacciati dal piano di sopra con Sarp. La donna non potrà dire nulla per non turbare i suoi figli, ma quando resterà da sola piangerà di rabbia e andrà subito da Arif a dirgli che non sapeva nulla di tutto questo.

Sarp, invece, sarà orgoglioso e soddisfatto andrà ad affrontare il suo nemico alla caffetteria. "Ti siederai qui e vedrai la mia famiglia felice", gli dirà con aria di sfida. Arif sarà furioso con suo padre che per denaro ha compromesso la serenità di tutti. Mandare via Sarp dall'appartamento, però, sembrerà impossibile. Kismet spiegherà a suo fratello che l'uomo è stato furbo nella stesura del contratto e nessuno potrà mandarlo via prima di un anno.

Kismet e Arif: l'incontro dopo molti anni

Nelle scorse puntate de La forza di una donna, Kismet ha incontrato suo fratello Arif per la prima volta in carcere. L'uomo si trovava nei guai per un reato mai commesso: l'arma del delitto di Yeliz era stata trovata nella sua caffetteria.

Kismet è arrivata come avvocato e ha subito spiegato ad Arif che poteva fidarsi di lei perché era sua sorella. Tra i due è nato subito un legame speciale e, oltre a farlo uscire dal carcere, Kismet si è impegnata a recuperare il loro rapporto. La donna ha chiesto a Arif di non dire niente a Yusuf, perché lei non vuole avere a che fare con un padre che l'ha abbandonata appena nata.