Doruk aprirà la porta a Nezir nelle puntate de La forza di una donna dall'8 al 13 dicembre e resterà spaventato da lui. L’uomo non troverà Sarp allo chalet e, per questo, porterà via tutta la famiglia di Sarp.

Le anticipazioni rivelano che Doruk, Nisan e Bahar saranno accolti a Villa Korkmaz come ospiti, mentre Sarp andrà ad affrontare Nezir appena potrà. Dopo una dura discussione, Sarp e Munir verranno rinchiusi in un capanno insieme a Suat: la vendetta avrà inizio.

Paura a La forza di una donna: Nezir troverà lo chalet

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp farà un incidente e la sua famiglia sarà in grave pericolo.

L'uomo resterà intrappolato nell'abitacolo e non potrà tornare allo chalet. Bahar e i bambini saranno da soli ad aspettarlo quando Nezir arriverà con i suoi uomini. Appena sentirà il rumore di un'auto avvicinarsi al cancello, Doruk correrà ad aprire, certo che si tratti di Sarp. Il bambino si ritroverà di fronte a Nezir e un gruppo di uomini armati, e sarà sorpreso e intimorito. Doruk resterà immobile per qualche secondo e poi correrà in casa. Nezir lo seguirà poco dopo e chiederà a Bahar notizie di Sarp, ma la donna non saprà cosa rispondere. Non trovando il suo nemico in casa, Nezir deciderà di portare alla villa Bahar e i bambini, certo che Sarp andrà a prenderli. Sin dall'arrivo a casa, l'uomo tratterà i bambini e la loro madre come degli ospiti speciali, farà preparare per loro una tavola elegante e una camera.

Bahar avrà paura per la vita di Sarp, ma Nezir non avrà intenzione di affrontare l'argomento con lei.

L'atteso faccia a faccia tra Nezir e Sarp

Nelle puntate de La forza di una donna dall'8 al 13 dicembre, Sarp riuscirà a tornare a casa a fatica e capirà che la sua famiglia è nelle mani del nemico. Disperato, l'uomo chiederà a Munir di accompagnarlo da Nezir per affrontarlo e liberare Bahar. Ci sarà un aspro confronto tra Sarp e Korkmaz, che punterà la sua arma contro il nemico solo per spaventarlo. Nezir non avrà intenzione di togliere la vita a Sarp, ma farlo soffrire per punirlo per quello che ha fatto a suo figlio Mert. Il marito di Bahar spiegherà di non aver ucciso suo figlio di proposito, ma per Nezir non cambierà nulla.

Dopo aver discusso con Sarp, Korkmaz lo rinchiuderà in un capanno con Munir e presto arriverà anche Suat a fare loro compagnia. La vendetta di Nezir avrà inizio.

Suat ha dato Sarp in pasto a Nezir per sbarazzarsi di lui

Nelle puntate precedenti, Azmi ha piazzato delle microspie nella stanza di Piril. Quando Suat lo ha scoperto, non ha avvertito la figlia, ma ha sfruttato la situazione per sbarazzarsi di Sarp. L'uomo è andato da Piril e gli ha fatto un discorso su suo marito, stando bene attento a specificare in che villaggio si trovava con Bahar. Nezir, all'ascolto, ha capito tutto e ha organizzato un piccolo esercito per andare a catturare il suo nemico. Nel frattempo, Sarp e Bahar sono rimasti senza guardia del corpo e hanno iniziato ad avere paura. Con i bambini, però, i due coniugi si sono sforzati di essere sereni e andare d'accordo.