Sarp sarà disperato e manderà un messaggio a Piril nella puntata de La forza di una donna di lunedì 8 dicembre: "Bahar e i bambini sono soli, Piril per favore aiutami".

Le anticipazioni rivelano che Nezir porterà Bahar, Doruk e Nisan alla sua villa, mentre Sarp raggiungerà a stento lo chalet dopo l'incidente. Appena l'uomo entrerà in casa e non vedrà sua moglie e i suoi figli si allarmerà, ma a dargli la conferma del rapimento sarà un messaggio di Nezir.

Paura a La forza di una donna: Bahar e i bambini da Nezir

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar e i bambini si troveranno allo chalet quando arriveranno Nezir e i suoi uomini.

Pretenderà di sapere dove sia Sarp, ma Bahar non saprà rispondergli e non trovando il suo obiettivo, Korkmaz catturerà madre e figli e li porterà alla villa. Nel frattempo, Sarp farà un incidente con l'auto mentre tornerà dal supermercato e resterà bloccato nell'abitacolo. Nezir porterà Bahar, Nisan e Doruk alla villa. I tre saranno terrorizzati, soprattutto perché Korkmaz continuerà a chiedere insistentemente dove sia Sarp. Alla fine, per paura che Nezir faccia del male a Bahar, Doruk gli dirà quello che sa: "Era andato al supermercato". Azmi accompagnerà Bahar e i bambini nella loro camera e dirà loro che presto verrà servita la cena. Quando scenderanno e si metteranno a tavola, Doruk non avrà paura di affrontare Nezir, intimandogli di non toccare sua madre.

L'uomo, intenerito dal bambino, gli prometterà che non farà del male a nessuno di loro.

Sarp capirà che Bahar e i bambini sono nelle mani di Nezir

Nella puntata de La forza di una donna di lunedì 8 dicembre, Sarp continuerà inutilmente a chiamare Munir e Piril, che non risponderanno al telefono. Disperato, l'uomo lascerà un messaggio a Piril, spiegandole che suo padre gli ha tolto le guardie del corpo e che lui ha avuto un incidente. "Bahar e i bambini sono soli, Piril per favore aiutami", scriverà Sarp, che poco dopo si accorgerà che il telefono si è spento a causa della batteria scarica. Ripensando alla spesa appena comprata, Sarp ricorderà di aver preso anche una bottiglia e la userà per rompere un finestrino.

La ferita alla gamba non gli permetterà di muoversi facilmente, ma riuscirà a uscire dalla macchina e a raggiungere lo chalet. Sarp non vedrà Bahar e i bambini, ma troverà un biglietto di Nezir e capirà che sono stati rapiti.

Suat ha mentito a Piril e vuole vendicarsi di Sarp

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Suat ha portato Piril e i gemelli all'hotel, ma ha assicurato a sua figlia che le guardie del corpo avrebbero continuato a proteggere Sarp. L'uomo, però, ha mentito e appena ha potuto ha chiesto a Munir di lasciare Sarp completamente da solo. Come se non bastasse, Suat ha iniziato a parlare con Piril dello chalet, sapendo che nella stanza della donna Azmi aveva piazzato delle microspie. L'uomo non perdona Sarp per aver fatto soffrire sua figlia e vuole sbarazzarsi di lui.