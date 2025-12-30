Le trame delle nuove puntate de La forza di una donna in programma da lunedì 5 a sabato 10 gennaio 2026 su Canale 5 rivelano che la madre di Emre non esiterà a licenziare Bahar e Hatice dalla caffetteria dopo averle accusate di essere complici di Ceyda. Sirin, invece, inviterà Nezir alla festa di circoncisione di Doruk.

La madre di Emre licenzia Bahar e Hatice

Doruk chiederà di invitare Nezir alla sua festa di circoncisione. Sarp, nel frattempo, prenderà in affitto un'abitazione nello stesso immobile di Bahar. La decisione non piacerà alla moglie e nemmeno ad Arif, che proverà a mandare via il suo rivale.

Il barista raggiungerà l'ufficio di sua sorellastra Kismet per capire se esiste un modo per annullare il contratto che suo padre Arif ha stipulato con Sarp. Ma l'avvocatessa risponderà negativamente alla richiesta di Arif.

Nel frattempo la madre di Emre farà il suo arrivo nel quartiere di Tarlabasi, dove non esiterà a licenziare Bahar e Hatice, accusandole di essere delle complici di Ceyda, rea di aver nascosto la verità sul piccolo Arda ad Emre. Enver, invece, cercherà di proteggere la cantante e per questo proverà a convincerla a non lavorare più nei night club.

Nezir arriva alla festa di circoncisione di Doruk

Le anticipazioni rivelano che Sirin minaccerà di togliersi la vita durante i preparativi per la festa di circoncisione del piccolo Doruk.

Enver sarà costretto a cedere nella sua intenzione di cacciarla fuori di casa. Intanto l'evento del fratello di Nisan degenererà in altri attriti con l'arrivo inaspettato di Nezir. Il pubblico, a questo punto, scoprirà che l'uomo è stato inviato da Sirin per provocare tensioni alla festa. Bahar si scaglierà come una furia contro la sorellastra dopo aver scoperto quello che ha fatto.

Arif non ha voluto parlare con Bahar

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine dicembre su Canale 5, Piril non ha usato le foto compromettenti per rovinare Sarp e Bahar. Nisan e Doruk, invece, sono apparsi felici di avere il loro padre tutto per loro. In questa circostanza, il bambino ha deciso di farsi circoncidere.

Emre, intanto, ha detto a Ceyda che suo figlio si trova in ospedale mentre Suat ha studiato un piano per lasciare l'ex genero senza soldi, allontanandolo per sempre da Piril. Sarp ha quindi trasferito tutti i suoi averi all'ex suocero e per questo motivo ha iniziato a cercarsi un'occupazione lavorativa per mandare avanti la famiglia.

Infine Bahar ha cercato di parlare con Arif ma lui non ha voluto sentire ragioni. La protagonista ha così deciso di andare a trovarlo. In questa circostanza, la donna ha incontrato Ceyda, che l'ha accusata di aver raccontato il suo segreto ad Emre.