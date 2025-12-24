Gli spoiler delle nuove puntate de La forza di una donna in programma dal 29 dicembre al 3 gennaio su Canale 5 raccontano che Enver e Hatice appariranno furiosi con Sirin per una sua nuova malefatta. Emre, invece, affronterà Ceyda dopo aver scoperto che Arda è suo figlio.

Idil mette alle strette Sirin davanti Enver e Hatice

Sarp trasferirà tutti i suoi soldi sul conto di Suat per poi mettersi alla ricerca di un'occupazione. Bahar, intanto, verrà accusata da Ceyda di aver rivelato il suo segreto a Emre.

Idil, invece, metterà Sirin (Seray Kaya) alle strette davanti a Enver e Hatice, riuscendo a smascherarla.

Il sarto apparirà molto adirato per il comportamento della figlia. Allo stesso tempo, Idil informerà Emre di non avere più intenzione di abitare sotto lo stesso tetto dei coniugi Sarikadi. Il proprietario della caffetteria comprenderà che dietro al comportamento della cugina c'è lo zampino di Ceyda. Emre raggiungerà casa di Hatice in cerca di una spiegazione dove scoprirà di essere il padre di Arda.

Nisan e Doruk, intanto, saranno sempre più felici di aver accanto Sarp. I bambini accoglieranno con entusiasmo l'invito di Piril alla festa di compleanno dei gemelli.

Ceyda ha un duro confronto con Emre

Le amiche di Piril rimarranno affascinate dalla bellezza di Bahar durante il compleanno di Ali e Omer.

La figlia di Suat gelosa e ferita invierà alla protagonista delle foto compromettenti di Sirin e Sarp. Quest'ultimo cercherà di prendere il telefono di Bahar per impedirle di visionare tale immagini. In questa circostanza, Sarp affronterà Piril, manifestando tutto il suo disprezzo per aver inviato le foto a Cesmeli.

Successivamente Ceyda avrà un duro confronto con Emre che pretenderà di sapere se Arda è davvero suo figlio.

Infine Bahar e Sarp decideranno di separare le loro strade e per questo annunceranno la notizia ai due figli, che ci rimarranno molto male.

Ceyda non ha accettato che Bahar abbia fatto pace con Sarp

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine dicembre in televisione, Arif è andato a prendere Nisan e Doruk a scuola ma quando è arrivato ha incontrato Sarp.

I due uomini hanno iniziato a litigare furiosamente. Sarp ha poi ricevuto da Munir le indicazioni per tornare alla sua vecchia identità, cancellando quella di Alp.

Ceyda, invece, non ha accettato che Bahar Cesmeli (Özge Özpirinççi) abbia accolto nuovamente il marito nella sua vita. Azmi è stato incaricato da Nezir di consegnare un pacco alla protagonista ma non trovandola l'ha affidato a Sirin.

Infine Kismet e Arif si sono incontrati al caffè dove hanno deciso di tenere segreta la loro fratellanza.