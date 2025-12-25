Nelle puntate conclusive della seconda stagione della soap La forza di una donna, la protagonista Bahar verrà coinvolta in un terribile incidente stradale insieme al marito Sarp, alla madre Hatice e al barista Arif.

Emre chiude il suo rapporto con Sirin per avergli mentito

Sirin verrà cacciata di casa dai genitori, dopo aver rovinato la festa di circoncisione del nipote Doruk. A quel punto, Sirin chiederà a Suat di ospitarla di nuovo nella sua villa, ricevendo un netto rifiuto.

Dopo essere rimasta senza un posto dove stare, Sirin si trasferirà da Emre, e gli farà credere di essere stata molestata dal cognato Sarp in passato.

A far venire alla luce il vero volto della sorellastra ci penserà Bahar, facendo recapitare a Emre le foto compromettenti che Sirin ha scattato con Sarp quando le ha chiesto di donarle il midollo osseo. Emre metterà fine al suo rapporto con Sirin, appena scoprirà che gli ha mentito.

Azmi, Suat e Nezir perdono la vita, Bahar si sente male

A catturare attenzione sarà anche Azmi che si toglierà la vita, dopo aver ucciso Suat e Nezir e essersi rifiutato di eliminare il fratello minore Munir. Tutto comincerà, quando Nezir ordinerà al suo fidato scagnozzo Azmi di uccidere Suat, per aver fatto credere a Sarp di essere stato lui a privarlo di ogni ricchezza.

Hatice invece si precipiterà di corsa dalla figlia maggiore Bahar, quando Ceyda le dirà che non si sente bene.

Tuttavia, Bahar continuerà ad avere dei malesseri a causa dello stress accumulato, fino a perdere i sensi.

Appena vedrà Hatice preoccupata, Arif deciderà di portare Bahar in ospedale per farla sottoporre a dei controlli. A bordo dell’auto guidata da Arif, oltre ad Hatice e Bahar salirà anche Sarp. Durante il tragitto, l’automobile verrà travolta da un camion, dopo essersi scontrata con un’altra vettura a causa dell’alta velocità. Infine, Arif, Hatice, Bahar e Sarp verranno trasportati d’urgenza in ospedale.

Riepilogo: Bahar e il marito Sarp non sono tornati insieme

A seguito dell’arresto di Arif e del padre Yusuf con l’accusa di essere coinvolti con l’omicidio di Yeliz, Bahar, Piril e Sarp sono stati liberati dal boss Nezir, il quale li aveva rapiti nella sua villa per vendicare la morte del figlio Mert.

A quel punto, Bahar e Sarp sono stati ospitati a casa di Hatice insieme ai figli Nisan e Doruk. Ben presto, pur essendo consapevole di causare un forte dispiacere ai bambini, Bahar ha comunicato a Sarp la sua decisione di vivere in due case diverse. Nonostante l’opposizione del marito, la donna è stata irremovibile. In precedenza, Bahar ha fatto presente a Sarp di non voler tornare con lui, nonostante le ha assicurato di non aver mai amato la seconda moglie Piril.