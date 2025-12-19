Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma nel 2026 su Canale 5 raccontano che Azmi porrà fine alla vita di Suat come richiesto da Nezir Korkmaz. Il tirapiedi ucciderà poi il suo capo prima di spararsi un colpo di pistola alla testa davanti al fratello Munir.

Nezir chiede ad Azmi di uccidere Suat

Nezir scambierà due parole con Sarp nel corso della festa di circoncisione di Doruk dov'è stato invitato da Sirin per fare un dispetto a Bahar. Il cattivo capirà che l'uomo era stato ingannato da Suat per privarlo di tutti i suoi bene pecuniari, facendo ricadere la colpa su di lui.

Il gesto non piacerà a Nezir, il quale chiederà al padre di Piril e Munir di raggiungerlo alla sua tenuta. Il cattivo rimprovererà aspramente Suat per aver ridotto in povertà Sarp, condannando Bahar e i bambini a una vita di stenti. Korkmaz ordinerà poi ad Azmi di sparare all'uomo che morirà in pochi minuti per un colpo al cuore.

Azmi uccide Nezir e poi si toglie la vita davanti a Munir

Le anticipazioni rivelano che Nezir Korkmaz svelerà ad Azmi di aver scoperto che l'aveva messo nei guai con Kismet. L'uomo pretenderà che il suo tirapiedi uccida il suo fratello minore Munir di fronte ai suoi occhi per farsi perdonare. Azmi non potrà esaudire tale richiesta e sparerà contro Nezir, uccidendolo. Ma lo scagnozzo non riuscirà a sopportare cosa ha fatto e si sparerà un colpo di pistola alla nuca davanti a Munir.

Tre clamorose uscite di scena che condizioneranno il finale della seconda stagione della serie tv turca.

Bahar, Sarp, Nisan e Doruk hanno trovato ospitalità a casa di Enver

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine dicembre su Canale 5, Nezir ha fatto una strana proposta a Piril e Bahar quando ha chiesto in sposa una delle due in cambio della liberazione di Sarp. La protagonista ha vissuto un momento di grande smarrimento quando ha ricevuto un pacco contenente un abito da sposa. La polizia ha poi fatto irruzione a casa di Nezir, non trovando però Bahar, Sarp ed i bambini, che hanno raggiunto Hatice ed Enver. Nisan e Doruk hanno costretto loro padre a rimanere nell'abitazione dell'ex suocero per la notte.

Kismet si è presentata sul posto per interrogare Bahar e Sarp e cercare di capire in che modo sono fuggiti dalla tenuta di Nezir.

Arif e Yusuf, invece, hanno continuato a rimanere in prigione, accusati ingiustamente della morte di Yeliz, avvenuta in realtà per mano degli uomini di Nezir. Il barista ha chiesto di poter parlare con Enver e nonostante le regole lo vietassero Kismet è riuscita a organizzare un incontro. Durante una conversazione, Arif ha rivelato un segreto importante al sarto.