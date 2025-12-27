Le anticipazioni turche de La forza di una donna rivelano che il finale della seconda stagione sarà ricco di colpi di scena. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Bahar accuserà un malore improvviso e perderà i sensi. A quel punto sarà necessario portarla immediatamente in ospedale e Arif si offrirà di accompagnarla, partendo insieme a Hatice e Sarp in una vera e propria corsa contro il tempo per salvarle la vita. Tuttavia, durante il tragitto accadrà l’impensabile: a causa di un attimo di distrazione di Arif, l’auto rimarrà coinvolta in un grave incidente, e tutti e quattro, Bahar, Sarp, Hatice e Arif, finiranno in ospedale riportando conseguenze di diversa entità.

Bahar perde i sensi e deve andare in ospedale

Bahar vivrà momenti di grande stress che la porteranno ad avere nuovi problemi di salute. La situazione della madre di Doruk e Nisan sarà imputabile non solo ai terribili momenti vissuti durante il sequestro di Nezir, ma anche alle nuove malefatte di sua sorella Sirin. Stanca dell’atteggiamento della ragazza, Bahar arriverà a inviare a Emre alcuni scatti compromettenti di Sirin in compagnia di Sarp. Emre, dal canto suo, caccerà la ragazza di casa dopo aver scoperto le sue menzogne. Ceyda, intanto, noterà che Bahar non sta bene e avviserà subito Hatice, pregandola di andare a stare da lei per prendersi cura della figlia. Nonostante le cure della madre, per Bahar la situazione si aggraverà al punto da farle perdere i sensi.

Arif, Bahar, Sarp e Hatice hanno un incidente

Nel frattempo, per Bahar sarà necessario un ricovero in ospedale, perché tutti temono per le sue condizioni di salute, viste anche la recente malattia e l'operazione al midollo osseo. Hatice, infatti, avrà paura per la sua primogenita e chiederà subito aiuto per portarla a fare una visita. Arif si offrirà subito di accompagnarla, ma anche Sarp vorrà unirsi a lui, alla suocera e alla prima moglie. I quattro saliranno quindi in auto e si dirigeranno verso l'ospedale, ma a causa dell'alta velocità e di una distrazione, Arif si scontrerà con un'altra vettura. Il peggio arriverà quando l'auto di Arif, dopo essere stata sbalzata fuori strada, verrà travolta da un grosso camion.

Per Arif, Bahar, Hatice e Sarp sarà necessario andare urgentemente al pronto soccorso e l'incidente avrà conseguenze per loro.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Bahar è tornata a casa dopo il sequestro

Nelle precedenti puntate de La forza di una donna, andate in onda su Canale 5, Bahar è stata liberata insieme ai suoi figli da Nezir ed è tornata a casa sana e salva dopo il sequestro. Anche Sarp, Munir, Suat, Piril e i gemellini sono rientrati nelle loro abitazioni. Intanto, per Arif è arrivata una buona notizia: sua sorella, diventata il suo avvocato, è riuscita a farlo uscire dal carcere, poiché è stato accertato che non è stato lui a togliere la vita a Yeliz.