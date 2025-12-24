Nelle prossime puntate de La forza di una donna, l’arrivo di Sarp alla festa della circoncisione di Doruk si trasformerà in un momento di forte tensione per Bahar. Dopo aver visto le foto intime di Sarp con Sirin, la donna non accetterà alcuna spiegazione e lo affronterà davanti a tutti. Il confronto tra i due sarà immediato e acceso e si concluderà con una frase particolarmente dura, con cui Bahar metterà fine alla discussione e umilierà Sarp pubblicamente dicendogli: "Mi fai schifo".

Bahar contro Sarp alla festa di Doruk

Alla festa della circoncisione di Doruk, l'arrivo di Sarp sarà motivo di gioia per Nisan e per il bambino, ma per Bahar segnerà l’inizio di una fase particolarmente difficile.

Dopo aver visto le foto intime di Sarp con Sirin, la donna metterà in discussione ogni certezza. Le spiegazioni di Enver, che tenterà di convincerla che si tratti di una messinscena, non serviranno a nulla: per Bahar quelle immagini diranno una sola cosa, e cioè che Sarp l’aveva tradita nel modo peggiore.

Quando finalmente i due si troveranno faccia a faccia, il confronto sarà immediato e molto acceso. Bahar respingerà le spiegazioni.

Il confronto tra Bahar e Sarp dopo le spiegazioni

"Quelle foto servivano a salvarti la vita, capisci", dirà Sarp, provando a farle capire che Sirin l'ha costretto a farle solo perché così avrebbe donato il midollo per Bahar.

"Non giurare, non dirmi niente. Perché io so bene quello che vedo.

Qualunque cosa tu mi dica, per me questa è l’unica verità", dirà Bahar: "Non ho fatto altro che soffrire da quando sto con te. Mi sono innamorata di te. Ti ho sposato. E alla fine sei diventato il padre dei miei figli, purtroppo. Ma sono sicura che supererò anche questo, così come ho superato tutto il resto".

Sarp cercherà di interromperla: "Ma io non ho fatto niente". Ma Bahar manterrà la sua posizione: "Non permetterò che tu mi inganni. Dimenticherò tutto quello che hai fatto e questo mi aiuterà a superare tutto. I miei figli ti dimenticheranno. E noi tre saremo molto felici senza di te. Basta. È chiaro?".

Sarp ribadisce la sua versione dei fatti

Mentre la tensione cresce, Sarp continuerà a negare ogni accusa: "Io non sono andato a letto con tua sorella.

Mi senti? Io riuscirò a farti credere alla verità". Sarp proseguirà: "Perché sono stanco. Sono stanco che tu non creda a niente di quello che ti dico. E sono stanco che tu creda alle menzogne diaboliche di Sirin". Sarp continuerà, colpendola nel punto più profondo: "Se ti fossi comportata diversamente, se ti fossi ricordata che tipo di uomo sono e avessi deciso di starmi accanto, avremmo salvato tutto, Bahar. Il nostro matrimonio, il nostro amore e la felicità dei nostri figli".

La situazione diventerà sempre più tesa. Proprio quando sembra finita, Sarp lancerà l’ultima accusa: "Tu non mi credi perché vuoi stare con il proprietario del bar. È per questo che non vuoi credermi, vero? Sei ancora innamorata di lui, vero?".

Bahar reagirà: "Non permetterti di dire questo". Ma Sarp insisterà: "È per questo che non vuoi credermi. Allora dimmi perché non vuoi credermi". Bahar risponderà in modo netto: "Perché mi fai schifo".