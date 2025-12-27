Nel corso delle puntate turche de La forza di una donna trasmesse nel 2026 su Canale 5, Sarp finirà dietro alle sbarre con l'accusa di aver occultato il corpo di sua madre Julide nella false tombe della sua prima famiglia. Ceyda, invece, affronterà Nezir quando se lo ritroverà alla festa di circoncisione di Doruk.

Sarp viene arrestato a causa di Kismet

Sarp verrà arrestato durante la festa di circoncisione del piccolo Doruk. L'uomo sarà accusato di aver occultato il corpo della madre Julide nelle false tombe della sua prima famiglia. I telespettatori, a questo punto, apprenderanno che dietro all'arresto c'è lo zampino di Kismet, intenzionata ad aiutare Arif a conquistare il cuore di Bahar, togliendo di mezzo Sarp con loschi metodi.

L'aria infuocata diventerà incandescente quando la protagonista scoprirà che Sirin ha preteso alcune foto compromettenti con Sarp prima di donarle il midollo osseo. Bahar insisterà per vedere gli scatti, sospettando che l'ex marito abbia avuto davvero una storia con la sorellastra.

Ceyda accusa Nezir di aver ucciso Yeliz

Gli spoiler rivelano che Nezir busserà alla porta di Enver per partecipare alla festa di Doruk dopo essere stato invitato da Sirin in gran segreto. Bahar si scaglierà contro la sorellastra quando capirà che c'è lei dietro tutto questo. Anche Ceyda perderà il controllo, accusando Nezir della morte di Yeliz. Doruk, nel frattempo, scapperà approfittando di un momento di distrazione generale.

Il bambino verrà ritrovato da Nezir che lo consegnerà alla madre.

Sarp, intanto tornerà a casa dopo che Kismet riuscirà a farlo rilasciare. L'uomo si unirà ai festeggiamenti del figlio. In questo circostanza, Sarp incontrerà Nezir, che gli chiederà come mai la festa di circoncisione di Doruk è così modesta dato che possiede un grande patrimonio. Korkmaz sarà all'oro che Suat abbia sottratto tutti gli averi a Sarp per far ricadere la colpa su di lui.

Arif è stato scarcerato grazie all'aiuto di Kismet

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna andati in onda a fine dicembre su Canale 5, Arif è stato scarcerato grazie all'intervento dell'avvocatessa Kismet. Bahar, invece, ha ricevuto un pacco da Nezir, che non è passato inosservato da Sirin.

La ragazza è apparsa curiosa di sapere il contenuto del regalo. Allo stesso tempo, Idil si è trovata in una situazione difficile a causa di alcuni debiti contratti con dei pericolosi strozzini. La ragazza ha provato a chiedere aiuto a Sirin ma lei ha rifiutato. La cugina di Emre ha quindi giurato vendetta nei confronti della figlia di Enver e Hatice. Infine Piril è entrata in possesso di alcune foto che Sirin aveva scattato con Sarp.