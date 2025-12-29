Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in onda nei prossimi mesi su Canale 5 raccontano che Enver farà arrestare sua figlia Sirin dopo aver scoperto che ha ucciso Sarp ed ha provato a far del male a Doruk. Bahar Cesmeli, invece, otterrà un grande successo grazie alla pubblicazione del suo romanzo.

Sirin finisce in arresto grazie ad Enver

Sirin confesserà a Enver di essersi macchiata di diversi crimini. La giovane rivelerà di ucciso Sarp, manomettendo la sua flebo in ospedale e di aver provato a uccidere anche il piccolo Doruk prima di provare a scappare coi soldi.

Sarikadi andrà incontro ad una spiacevole conseguenza quando verrà fermata dalla polizia. La sorellastra di Bahar verrà portata in carcere in seguito ad una spiata di suo padre Enver, che non esiterà a denunciarla alle forze dell'ordine. La ragazza apparirà molto risentita nei confronti del genitore, che ripenserà ai momenti passati con lei durante l'infanzia.

Bahar ottiene un grande successo grazie alla pubblicazione di un romanzo

Le anticipazioni rivelano che Sirin eviterà la galera poiché verrà rinchiusa in un ospedale psichiatrico dopo essere stata ritenuta incapace di intendere e di volere. Enver, nel frattempo, sarà accolto in casa di Ceyda e Raif, dimostrando di essere distrutto sia dalla morte di sua moglie Hatice avvenuta in un incidente stradale sia per l'arresto di Sirin.

Lieto fine per Bahar, che riscuoterà un enorme successo con il libro intitolato Donna. La protagonista scoprirà che alcuni produttori hanno intenzione di ricavare una serie tv dal suo ultimo romanzo, diventato molto famoso in Turchia. La notizia riempirà di gioia tutti i famigliari.

Enver e Hatice hanno affrontato Sirin

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna andati in onda a fine dicembre su Canale 5, Ceyda ha fatto una confessione che ha spiazzato Arif nel corso di una cena. La cantante ha detto al suo amico che Bahar e Sarp stanno vivendo sotto lo stesso tetto. Allo stesso tempo, la protagonista ha ricevuto un pacco da parte di Nezir. La donna ha sospettato che al suo interno ci fosse un abito da sposa ma in realtà vi ha trovato uno da principe da far indossare a Doruk per la sua festa di circoncisione.

Il bambino è rimasto molto felice nel vedere il vestito.

Il giorno seguente, Bahar ha avuto un confronto con Sarp, al quale ha detto di non voler tornare insieme a lui. Enver e Hatice, invece, hanno affrontato la loro figlia Sirin dopo aver scoperto che è a conoscenza del segreto di Ceyda. La donna ha domandato alla secondogenita come facesse a sapere che Emre e Arda erano padre e figlio. La ragazza le ha risposto che è stata Idil a dirglielo.