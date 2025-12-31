NOTA DI CORREZIONE DEL 31/12: Il titolo e la foto di questo articolo sono stati cambiati per rendere più scorrevole la lettura dell'articolo.

Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma nel 2026 su Canale 5 raccontano che Arif, Bahar, Sarp e Hatice rimarranno vittime di un grave incidente stradale. La dottoressa Jale telefonerà ad Enver per comunicargli del ricovero dei suoi parenti. L'uomo accuserà un dolore al petto appreso che le condizioni di salute della moglie sono disperate.

Arif, Bahar, Sarp e Hatice vittime di un grave incidente stradale

Le anticipazioni rivelano che Bahar Cesmeli accuserà uno svenimento in mezzo alla strada dopo aver accumulato troppo stress nell'ultimo periodo. Arif accompagnerà la protagonista in ospedale dopo essere stato allertato da Hatice. Sarp, a questo punto, insisterà per accompagnare la donna dal dottore insieme alla suocera e il rivale. Durante il tragitto, Arif tamponerà un auto per la troppa velocità. I quattro personaggi verranno poi travolti da un camion e soccorsi da alcune ambulanze. Tutti verranno portati in ospedale dove arriveranno privi di sensi. Arif passerà la notte in osservazione con alcuni punti di sutura mentre Hatice sarà quella che subirà le conseguenze peggiori poiché andrà in arresto cardiaco.

Anche Bahar e Sarp riporteranno gravi problemi dato che non riprenderanno i sensi per alcuni minuti.

Enver sta male scoperto che Hatice è in condizioni disperate in ospedale

Enver ricevuta la notizia del grave incidente da Jale accuserà un forte dolore al petto. Una volta ripresosi, l'uomo raggiungerà l'ospedale in taxi dove troverà la parente ad accoglierlo. La dottoressa non saprà come comunicare a Enver che Hatice è in condizioni disperate mentre Bahar, Sarp e Arif sono fuori pericolo.

Arif non ha voluto avere un confronto con Bahar

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine dicembre su Canale 5, Sarp ha obbedito alle richieste di Nezir, trasferendo tutti i suoi risparmi sul conto di Suat.

L'uomo ha iniziato a cercare un'occupazione lavorativa mentre Bahar Cesmeli è andata a cercare Arif ma lui ha rifiutato di parlare con lei. Il barista è apparso ferito dalla donna dopo aver scoperto che vive sotto lo stesso tetto di Sarp grazie ad una rivelazione di Ceyda.

Idil, intanto, ha messo Sirin con le spalle al muro svelando il suo segreto ad Hatice ed Enver. Nisan e Doruk, invece, sono apparsi felici di riavere Sarp con loro.

Il giorno dopo, Piril ha invitato Bahar ed i suoi figli al compleanno dei gemelli. Le amiche della donna sono rimaste molto colpite dalla bellezza della protagonista, insinuando che Sarp sia tornato con lei. Piril mortificata ha inviato le foto compromettenti dell'uomo con Sirin al telefono di Bahar.