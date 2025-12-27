Nel corso delle puntate turche de La forza di una donna in programma tra poche settimane su Canale 5, Sirin Sarikady rovinerà la festa di circoncisione di suo nipote Doruk, invitando Nezir Korkmaz all'insaputa di Bahar e Sarp. Il gesto scatenerà la reazione di Enver e Hatice, che stufi del comportamento della figlia la cacceranno fuori di casa.

Sirin invita Nezir alla festa di circoncisione di Doruk

Sirin rovinerà la festa di circoncisione del piccolo Doruk. La ragazza inviterà Nezir all'evento all'insaputa di Bahar e Sarp. In questa circostanza, Ceyda accuserà Korkmaz di essere il responsabile della morte di Yeliz.

La ragazza arrabbiata spingerà poi Sirin sopra un dolce appena levato dal forno che le causerà brutte ustioni al volto. Enver accompagnerà sua figlia in ospedale per le cure del caso. Il peggio dovrà ancora venire quando Sarp accuserà Sirin di essere la responsabile di tutti i problemi avuti da Bahar. La ragazza inizierà a correre per tutta la dimora per sfuggire all'ira del cognato, provocando la caduta dell'uomo incaricato di procedere alla circoncisione di Doruk. Il malcapitato finirà in ospedale con un braccio rotto.

Hatice caccia di casa la figlia per aver insultato Enver

Gli spoiler svelano che Sirin proseguirà a provocare Sarp, mostrandogli il cavallino a dondolo che Arif ha dato a Doruk.

Enver, intanto, dirà a sua moglie di essere stufo della cattiveria della loro figlia, volendo rinchiuderla all'interno di una struttura. La chiacchierata sarà udita dalla giovane Sarikadi, che se la prenderà con suo padre. Hatice cercherà di fermare la secondogenita, intenzionata ad andarsene di casa per poi sbatterla fuori quando offenderà Enver. Sirin chiederà accoglienza a Suat, ma lui rifiuterà per via di un patto stretto con Piril, nel frattempo trasferitasi a Londra. Alla fine, la ragazza troverà rifugio nel quartiere di Tarlabasi dove vivono Bahar e Sarp.

Ceyda ha invitato Arif a cena per festeggiare la sua scarcerazione

Nel frattempo, negli ultimi episodi de La forza di una donna andati in onda a fine dicembre su Canale 5, Arif si è recato a prendere Nisan e Doruk a scuola dove ha incontrato Sarp.

I due uomini hanno iniziato a litigare furiosamente. Sarp ha poi ricevuto da Munir tutte le indicazioni per tornare alla sua vecchia vita, compresa la carta d'identità intestata a Sarp.

Ceyda, invece, ha invitato Arif a cena per festeggiare la sua scarcerazione. Bahar, invece, ha ricevuto un pacco, sicura che all'interno ci fosse il vestito da sposa regalatole da Nezir. Idil ha ricattato Sirin dopo essersi rifiutata di consegnarle dei soldi per pagare un pericoloso strozzino.