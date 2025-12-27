Nelle prossime puntate de La forza di una donna, dopo il grave incidente stradale che coinvolgerà Bahar, Sarp e Hatice, la situazione precipiterà in ospedale. Hatice verrà ricoverata in terapia intensiva in condizioni critiche e, nonostante gli sforzi dei medici, il suo quadro clinico peggiorerà improvvisamente. Sarp, ricoverato nella stessa stanza, assisterà impotente alle manovre disperate del personale sanitario, fino alla constatazione del decesso.

Sirin chiede spiegazioni a Enver dopo l’incidente

Dopo l’incidente, scatterà la corsa disperata in ospedale.

Sirin uscirà dalla terapia intensiva insieme a Enver, furiosa e agitata perché non le è stato permesso di vedere la madre. La ragazza sentirà che qualcosa non va e pretenderà risposte dal padre, visto che lui ha potuto incontrarla.

Sconvolta, Sirin incalzerà Enver per sapere cosa sua madre gli abbia detto durante il loro incontro: "Cos’altro ti ha detto, mamma? Dimmi tutto quello che ti ha detto". Enver proverà a rassicurarla: "Ha detto che stava bene". Tuttavia, Sirin non si calmerà.

Enver ricorderà le parole di Hatice mentre cerca di rassicurare Sirin

Enver cercherà di mostrarsi tranquillo davanti alla figlia, ma non riuscirà a dimenticare le parole che Hatice gli ha detto poco prima: "Enver, non ne uscirò.

Lo sento". Nonostante abbiano tentato entrambi di farsi forza, Hatice ha scelto di essere sincera con il marito e, con un filo di voce, gli ha estorto una promessa, che è sembrata più un addio: "Per favore, giura che ti prenderai cura di Sirin".

Sirin, ignara della gravità della situazione, continuerà a fare domande, percependo che qualcosa le viene nascosto: "Solo questo? Ha detto soltanto che stava bene?". Enver, con le lacrime agli occhi, aggiungerà ciò che Hatice ha detto per non spaventarla: "Ha chiesto anche che mi sistemi un po’ la barba. Dice che vuole vedermi attraente".

I medici corrono in terapia intensiva, cresce l’ansia di Sirin

Quando Sirin vedrà i medici correre verso la terapia intensiva, il panico prenderà il sopravvento: "Dove state andando?

Quella è la porta della terapia intensiva. State andando a vedere mamma?". Il terrore crescerà minuto dopo minuto: "Sta succedendo qualcosa di brutto. Lo sento. A mamma è successo qualcosa".

Il presentimento si rivelerà drammaticamente esatto. Sirin ed Enver vedranno la dottoressa Jale precipitarsi in terapia intensiva. In quel momento capiranno che è accaduto l’irreparabile. Davanti agli occhi di Sarp, ricoverato nella stessa stanza di Hatice, i medici faranno di tutto per salvarla, ma ogni tentativo sarà inutile. "Ora del decesso: 12:37", dirà il medico alle infermiere. Hatice morirà, lasciando Enver e Sirin distrutti dal dolore.