Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che l'auto guidata da Arif con a bordo Bahar Cesmeli (Özge Özpirinççi), Sarp e Hatice rimarrà coinvolta in un grave incidente. I quattro personaggi finiranno in ospedale dove riporteranno danni di varia entità.

Hatice ed Enver cacciano Sirin

Sirin verrà cacciata da Hatice ed Enver dopo che aveva mandato in rovina la festa di circoncisione del piccolo Doruk. La giovane c hiederà ospitalità a Suat, ma rifiuterà di aiutarla perchè aveva promesso alla figlia Piril di starle lontano.

Sirin, a questo punto, raggiungerà Emre, al quale farà credere di essere stata abusata da Sarp. La bugia avrà vita breve poiché Bahar farà recapitare al barista alcune foto compromettenti della sorellastra con il suo ex marito. Emre deciderà di chiudere ogni rapporto con Sirin dopo aver appreso la verità.

Bahar, Sarp, Hatice e Arif coinvolti in un incidente stradale

Le anticipazioni rivelano che Bahar inizierà ad avvertire alcuni malesseri dovuti al troppo stress accusato sul lavoro. Ceyda preoccupata avviserà immediatamente Hatice, la quale raggiungerà Tarlabasi per aiutare la primogenita. Bahar inizierà a sentirsi sempre peggio finché non sverrà davanti alla madre, facendola preoccupare moltissimo.

Arif si offrirà volontario per accompagnare la protagonista in ospedale per un controllo. Il barista insieme a Bahar, Sarp e Hatice saliranno a bordo di un'auto che rimarrà coinvolta in un incidente automobilistico a causa della elevata velocità. La vettura di Arif uscirà di strada, venendo travolta da un grosso camion. I quattro personaggi verranno ricoverati d'urgenza in ospedale dove riporteranno danni di varia identità. Questa sciagura chiuderà la seconda stagione della serie tv turca.

Sarp è tornato alla sua vecchia vita

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine dicembre su Canale 5, Sirin ha intercettato un pacco destinato a Sarp inviato da Nezir.

Arif e Yusuf, invece, sono usciti dal carcere su ordine di Korkmaz, che ha preteso che Sarp perdesse ogni diritto acquisito col nome di Alp. Il barista ha poi raggiunto la scuola di Nisan e Doruk, dove ha avuto uno scontro con Sarp. Allo stesso tempo, quest'ultimo ha ricevuto le indicazioni per tornare alla sua vecchia vita con tanto di carta d'identità. L'uomo ha potuto continuare a vedere i gemelli ma non a vivere con loro.

Ceyda, invece, è apparsa scontenta con Bahar per la sua scelta di riaccogliere Sarp a casa. La cantante non è riuscita a perdonare l'uomo, sostenendo che abbia posto fine alla vita della sua amica Yeliz.