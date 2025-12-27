Nelle prossime puntate turche de La forza di una donna, dopo il grave incidente stradale che ha coinvolto Bahar, Sarp e Hatice, Sirin affronterà Arif direttamente in ospedale. Convinta che l’uomo abbia avuto un ruolo nell’accaduto, lo accuserà di aver agito per gelosia. Intanto Bahar e Sarp resteranno in condizioni critiche, mentre Arif risulterà l’unico ad aver riportato ferite lievi.

Arif sopravvive all’incidente mentre Bahar, Sarp e Hatice sono in gravi condizioni

Nelle prossime puntate di La forza di una donna, Arif vivrà uno dei momenti più difficili della sua vita.

Sopravviverà all’incidente e sarà quello con le ferite meno gravi. Sarà anche l’unico a camminare fuori dalla sala operatoria, mentre Bahar, Sarp e Hatice lotteranno tra la vita e la morte. Una situazione che farà esplodere la rabbia di Sirin.

Sirin attribuisce ad Arif la responsabilità dell’incidente

Sconvolta dalla paura di perdere la madre, Sirin perderà il controllo quando vedrà Arif in ospedale, nonostante sia su una sedia a rotelle davanti a lei. Convinta che sia il vero responsabile dell’incidente, lo accuserà senza mezzi termini: "Il giudice non è il colpevole. E proprio per questo è il principale sospettato: è l’unico che non ha nulla da perdere".

Sirin non riuscirà ad accettare che Arif sia quasi illeso mentre gli altri siano in condizioni critiche: "Com’è possibile che lui stia così bene e gli altri siano in sala operatoria?

Dammi una spiegazione logica: stanno tutti peggiorando, mia madre è ferita e tu non hai nulla". Le accuse diventeranno sempre più violente: "L’hai fatto apposta. Volevi uccidere Bahar per separarla da Sarp. L’hai fatto per gelosia". Il dolore esploderà in un grido disperato: "E quella che è rimasta ferita è mia madre".

Aggressione in ospedale: Sirin contro Arif, Enver chiede spiegazioni

Fuori di sé, Sirin arriverà ad aggredire Arif, spingendolo e facendolo cadere a terra, mentre l’uomo sarà sconvolto, schiacciato dal senso di colpa per essere sopravvissuto e incapace di reagire davanti a tanta rabbia. Nel caos, arriverà Enver, che inizierà a sospettare che qualcuno gli stia nascondendo la verità: "Che cosa fate in ospedale?

Che cosa mi state nascondendo? Ditemelo".

Subito dopo, preso dal panico, cercherà risposte su Bahar: "Arif, che cosa è successo? Bahar non sta bene? È successo qualcosa?". Nel pieno della confusione, Enver sarà convinto che solo Hatice sia rimasta ferita. Scoprirà, invece, che anche Bahar sarà in condizioni molto gravi e che anche Sarp è coinvolto nell’incidente, una rivelazione che lo getterà nello sconforto più totale. Mentre Arif resta l’unico illeso.