Nel corso delle puntate turche de La forza di una donna in onda prossimamente su Canale 5, Sirin apparirà pronta a far del male a suo nipote per vendicarsi di Bahar, per la quale nutrirà sempre più rancore. La donna raggiungerà Doruk e approfittando di un momento di distrazione della sorellastra lo incoraggerà a saltar giù dalla finestra.

Sirin decisa a far del male al nipote

Sirin dimostrerà di avere dei seri problemi di natura psicologica che aumenteranno col passare del tempo. La giovane proverà una gelosia sempre più forte nei confronti di Bahar, arrivando a pensare di farle del male.

Purtroppo a farne le sarà il piccolo Doruk, che rimarrà vittima di un folle piano della zia. In particolare, Sirin posizionerà un materasso sotto l'appartamento di Bahar. La donna salirà in casa della sorella e approfittando di un suo momento di distrazione inizierà a parlare a Doruk. La figlia di Enver accompagnerà il fratello di Nisan vicino al davanzale della finestra per convincerlo a gettarsi di sotto. In questa circostanza, Sirin cercherà di rassicurare il nipote, dicendogli che è un gioco che viene fatto da tutti i bambini coraggiosi.

Bahar ferma Doruk prima che si lanci dalla finestra

Le anticipazioni rivelano che Doruk apparirà incuriosito ma allo stesso tempo impaurito. Il bambino inviterà la zia a buttarsi insieme a lei.

Sirin, a questo punto, preciserà che si tratta di un gioco che viene fatto dai bambini e non dagli adulti. Il bambino apparirà pronto a saltare sul materasso posizionato in mezzo alla strada ma Bahar arriverà in tempo per salvargli la vita. La protagonista fermerà suo figlio prima che si lanci dalla finestra. Doruk spiegherà alla genitrice che la zia l'aveva coinvolto in questo gioco.

Bahar scenderà in strada per prendere la sorellastra, che inizierà a correre per tutte le strade del quartiere. La protagonista riuscirà ad acciuffare Sirin, alla quale riserverà una lezione esemplare. Le urla faranno accorrere Enver e Ceyda che salveranno Sarikadi dalla furia di Bahar.

Piril ha deciso di vendicarsi di Bahar

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine dicembre su Canale 5, Nisan e Doruk sono apparsi entusiasti del ritorno di Sarp nella loro vita. Piril ha invitato Bahar e i suoi figli al compleanno dei gemelli. Le amiche della donna sono rimaste colpite dalla bellezza della protagonista. Le donne hanno insinuato che Bahar e Sarp fossero tornati insieme. Piril, a questo punto, ha deciso di vendicarsi, inviando le foto compromettenti di Sirin e Sarp al telefono della rivale.

Infine Enver ha invitato a casa Haluk e la moglie. L'incontro è degenerato con non pochi imbarazzi per Sarp.