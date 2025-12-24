Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Arif e Yusuf raggiungeranno l'ufficio di Kismet per chiederle se esiste un modo per annullare il contratto affittuario di Sarp. In questa circostanza, il signor Kara capirà di essere il padre dell'avvocatessa dopo aver ascoltato una sua conversazione con la segretaria.

Arif e Yusuf escono dal carcere grazie a Kismet

Kismet riuscirà a far uscire dal carcere Yusuf e Arif dopo essere stati rinchiusi a causa delle false prove elaborate da Nezir per l'omicidio di Yeliz.

Nel frattempo, Kara padre noterà che l'avvocatessa è molto fredda nei suoi confronti a differenza di Arif. L'uomo chiederà a suo figlio se per caso c'è un interesse amoroso con Kismet ma lui gli dirà di considerarla come una sorella.

Sarp, intanto, prenderà in affitto l'abitazione sopra quella di Bahar da Yusuf in modo tale da stare vicino a Nisan e Doruk. Arif, scoperto tutto, pretenderà che il suo rivale lasci l'appartamento nonostante abbia versato sei mesi d'anticipo. Il barista e Yusuf raggiungeranno l'ufficio di Kismet per sapere se esiste un modo per sciogliere il contratto di Sarp.

Yusuf affronta Kismet dopo aver scoperto di essere suo padre

Le anticipazioni rivelano che Kismet dirà a padre e figlio Kara che non ci sono possibilità di allontanare Sarp dal quartiere di Tarlabasi.

In questo frangente, Yusuf si avvicinerà alla segretaria dell'avvocatessa per domandarle se conosce il nome della madre. La ragazza cercherà inizialmente di depistare i sospetti dell'uomo, che diventeranno certezze quando ascolterà una conversazione in cui verrà fatto il nome della sua ex amante Elmas. Yusuf capirà che Kismet è il frutto della sua passata relazione extraconiugale. L'uomo deciderà di affrontare la figlia, approfittando di un momento di distrazione di Arif. Yusuf dirà a Kismet di essere suo padre ma lei non vorrà avere niente a che fare con lui.

Ceyda non ha accettato che Bahar avesse fatto pace con Sarp

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna, Bahar, Nisan, Doruk e Sarp hanno trovato ospitalità a casa di Hatice dopo essere stati liberati da Nezir.

I coniugi Cesmeli hanno visto l'arrivo di Kismet, che li ha fatto alcune domande sul loro sequestro. Il pubblico, a questo punto, ha scoperto che Nezir ha liberato Bahar ed i bambini solo se Sarp avesse accettato di rinunciare a tutti i privilegi economici legati al nome di Alp. Ceyda, invece, non ha accettato che la protagonista avesse ricucito il rapporto con il marito, ritenendolo il responsabile della morte della sua amica Yeliz.