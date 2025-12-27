Nei prossimi episodi della soap turca La forza di una donna trasmessa su Canale 5, Yusuf (Yaşar Uzel) capirà che l’avvocatessa Kismet (Tuğçe Altuğ) è la figlia che si è rifiutato di crescere in passato, ma lei non vorrà saperne affatto di recuperare il loro rapporto.

Sarp provoca il rivale Arif dopo essersi trasferito in un appartamento di proprietà di Yusuf

Dopo essere stati liberati dal boss criminale Nezir (Hakan Karahan) e aver alloggiato a casa di Hatice (Bennu Yildirimlar) e Enver (Serif Erol) per un breve periodo per la felicità dei loro figli, Bahar (Özge Özpirinççi) e Sarp (Caner Cindoruk) si separeranno.

In particolare, appena la sua prima moglie tornerà a vivere nel suo vecchio appartamento situato nel quartiere di Tarlabaşı, Sarp prenderà in affitto una casa di Yusuf situata al piano di sopra all’insaputa dei suoi familiari. Mentre Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) saranno felicissimi di vivere accanto al padre, la durissima reazione di Arif (Feyyaz Duman) non si farà attendere, appena Sarp lo provocherà dicendogli che guarderà la sua famiglia felice.

A quel punto, Arif si recherà nell’ufficio dell’avvocatessa Kismet insieme al padre Yusuf, con l’obiettivo di allontanare il rivale Sarp da Bahar. Tuttavia, Kismet comunicherà ad Arif che Sarp non potrà essere cacciato dall’appartamento preso in affitto prima di un anno, per aver pagato sei mesi in anticipo.

Kismet rifiuta Yusuf come padre

Proprio quando Yusuf e Arif saluteranno Kismet parecchio disperati, sentiranno la segretaria dire di aver preso le medicine per la signora Elmas. In tale circostanza, Yusuf scoprirà la vera identità dell’avvocatessa che ha aiutato suo figlio Arif a uscire dal carcere. L’anziano uomo verrà a conoscenza che Kismet, è la figlia che ha abbandonato alla nascita in passato.

Appena Yusuf tenterà di avere un confronto con lei, Kismet gli dirà di non volerlo come padre e di non essere amato nemmeno da Arif.

Riepilogo sull’arresto di Arif e Yusuf

Nelle puntate precedenti, a seguito del ritrovamento di una pistola nel suo bar, Arif è stato arrestato insieme al padre Yusuf. I due sono stati accusati di essere coinvolti con l’omicidio di Yeliz (Ayca Erturan), in realtà morta accidentalmente per mano di uno scagnozzo di Nezir durante un’irruzione a casa dell’amica Bahar.

Mentre si trovava dietro le sbarre del carcere, Arif ha conosciuto l’avvocatessa Kismet, che dopo aver deciso di difenderlo, gli ha rivelato di essere nata da una relazione extraconiugale che suo padre Yusuf ha avuto in passato. La giovane, però ha chiesto al suo assistito di non rivelare al proprio genitore chi è veramente.