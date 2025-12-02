Le anticipazioni de La notte nel cuore annunciano un matrimonio per due protagonisti e una delicata operazione chirurgica per lo sposo. Nella puntata che andrà in onda martedì 9 dicembre alle 21:20 su Canale 5, Nuh e Sevilay convoleranno a nozze e, dopo la cerimonia, lo sposo si sottoporrà a un intervento al cervello molto delicato, con solo il 40% di possibilità di successo. Intanto, Hikmet e Halil continueranno il loro piano di vendetta, mentre Harika ed Esat si pentiranno delle loro azioni e saranno pronti a cambiare vita, migliorando il rapporto con Melek e con il suo gemello.

Nuh e Sevilay si sposano

Dopo essersi ritrovati, Nuh e Sevilay saranno innamorati più che mai. Tuttavia, il futuro dei due fidanzati resterà incerto quando la ragazza scoprirà che il compagno è affetto da un tumore al cervello. Vista la gravità della situazione, Tahsin proporrà di anticipare le nozze, organizzando il matrimonio di Sevilay e Nuh prima che quest’ultimo finisca sotto i ferri per asportare la massa nella sua testa. Il delicato intervento chirurgico sarà imminente e verrà effettuato subito dopo l’unione. Intanto, emergerà un dettaglio inquietante: l’operazione avrà soltanto il 40% di possibilità di riuscita e quindi non sarà certo che Nuh riesca a salvarsi e a uscire vivo dalla sala operatoria.

In ospedale cresce la tensione, Hikmet e Halil preparano la vendetta

Nel frattempo, Nuh verrà operato e in ospedale crescerà la tensione. Intanto Peri, la ragazza che in passato si era presentata in hotel come fidanzata di Cihan, deciderà di cambiare vita. Non sarà l’unica pronta a voltare pagina, poiché anche Esat e Harika vorranno modificare il loro atteggiamento, arrivando a pentirsi di non aver mai trattato bene i loro fratellastri Nuh e Melek. Pertanto, sembrerà aprirsi uno spiraglio di maggiore unione in famiglia grazie alla scelta dei due ragazzi. Parallelamente, Hikmet e Halil non deporranno l’ascia di guerra e saranno sempre più determinati a portare avanti il loro piano di vendetta per impadronirsi di tutte le ricchezze degli Sansalan.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sevilay ha scoperto che Nuh è malato

Nelle precedenti puntate de La notte nel cuore andate in onda su Canale 5, Sevilay ha risposto a una telefonata di Nuh, scoprendo così che il fidanzato è malato. Il gemello di Melek, infatti, ha un tumore al cervello e la sua situazione clinica è così grave da richiedere un intervento immediato. Intanto, Sumru ha continuato a vivere lontana da casa, ma è stata raggiunta da Tahsin, che ha tentato di convincerla a tornare da lui. Spazio anche alle vicende di Peri, una vecchia amica di Cihan, che in un primo momento ha finto di essere la fidanzata del giovane Sansalan, lasciando gli impiegati dell’hotel e Bunyamin sconvolti dalle sue parole.