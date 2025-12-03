Le anticipazioni della tv soap turca La notte nel cuore mostrano un momento decisivo per Nuh. Dopo aver superato un intervento chirurgico delicato e il viaggio di nozze con Sevilay, il ragazzo rientrerà dopo la nascita della nipotina. Questo incontro segnerà per lui l’inizio di una nuova serenità familiare.

Nuh si sposa e riparte da zero, mentre Melek attende il parto sperando nel suo arrivo

Nuh riuscirà ad avere la serenità agognata dopo aver scoperto di avere un tumore al cervello. Dopo l'intervento chirurgico, che avrà successo nonostante le previsioni non ottimistiche, festeggerà il matrimonio con Sevilay e poi insieme partiranno per il viaggio di nozze.

Melek sarà contenta per lui, ma non riuscirà a non pensare che sta per scadere il termine della sua gravidanza e quindi lei potrebbe partorire senza la presenza del fratello. Sarà molto dispiaciuta, ma in cuor suo spererà che il fratello possa arrivare in tempo.

Il matrimonio intimo di Sumru e Tahsin tra assenze dolorose e speranze

Nel frattempo, in famiglia, ci sarà un'altra persona che riuscirà a coronare il suo sogno d'amore: Sumru. Dopo tutti i problemi avuti con Samet, ha ritrovato la voglia di amare con Tahsin e i due convoleranno a nozze. Niente cerimonie sfarzose, solo qualcosa di intimo, anche perché la situazione in famiglia non sarà delle migliori.

Sumru sarà molto triste per il fatto che Esat sia in carcere e non possa essere presente al suo matrimonio, ma il figlio, in videochiamata, la spronerà a essere felice e a non pensare a lui: molto presto riusciranno a essere nuovamente una famiglia felice.

Al matrimonio non saranno presenti nemmeno Nuh e Sevilay, ancora impegnati con il viaggio di nozze.

Alle nozze di Tahsin e Sumru, Melek entra in travaglio: la corsa in ospedale e l’arrivo inatteso di Nuh

Le nozze si celebreranno a casa di Tahsin e le testimoni saranno Esma e Melek, solo che, a un certo punto, quest'ultima sembrerà voler "rubare la scena". Proprio al termine della cerimonia, Melek inizierà ad avere le doglie. Tra felicità e panico, ci sarà la corsa in ospedale, dove Melek darà alla luce una bambina.

Dopo il parto, Melek verrà portata nella sua camera. Sarà circondata dall'affetto dei suoi familiari, ma a un certo punto il suo sorriso si affievolirà, perché Melek non potrà fare a meno di pensare che Nuh non sia lì con lei.

"Non ce l'ha fatta ad arrivare, se solo fosse stato qui...", dirà la ragazza con le lacrime agli occhi.

Tuttavia, proprio in quell'istante, Nuh farà il suo ingresso nella stanza insieme a Sevilay. Non riuscirà a distogliere lo sguardo dalla sua gemella e dalla nipotina: "Tu sei bellissima e lei... oddio, scusa, ma sono incantato". Melek sarà felice di condividere questa gioia con suo fratello, augurandosi che, da quel momento in poi, le cose possano andare solo bene.