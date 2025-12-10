Esma perdonerà Esat nelle ultime puntate de La notte nel cuore: "Io tuo figlio ti aspettiamo", gli dirà emozionata prima che il ragazzo finisca in carcere.

Le anticipazioni rivelano che Esma si convincerà che Esat è davvero cambiato quando si costituirà. La ragazza saluterà suo marito in lacrime: "Ti amo", gli dirà, rendendolo felice anche in un momento difficile.

Il pentimento e la confessione di Esat a La notte nel cuore

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che ci sarà un lieto fine per Esat e Esma. Dopo avergli fatto pagare a lungo i suoi errori, infatti, Esma deciderà di dare una possibilità a Esat.

Quest'ultimo si impegnerà molto per far capire a sua moglie di essere cambiato, ma nulla sembrerà convincerla davvero. Esat avrà molte attenzioni per Esma e le dimostrerà di non essere il ragazzo superficiale di una volta, accettando Nuh e Melek in famiglia. La ragazza, però, cambierà davvero idea su suo marito quando si assumerà la responsabilità di tutti i suoi errori. Esat incastrerà la zia Hikmet con una telefonata e dimostrerà che la donna era dietro al rapimento di Esma e tutti i guai che hanno coinvolto i Sansalan. Esat, inoltre, chiederà perdono a tutta la famiglia, ammettendo di essere coinvolto nell'incidente di Melek e Sevilay. La sincerità di Esat farà breccia nel cuore di Esma quando ormai neanche lui ci sperava più.

Il ragazzo sarà arrestato e il giorno dell'udienza in tribunale Esma assisterà alla causa con i suoi familiari.

Esat pronto ad affrontare il carcere

Nelle ultime puntate de La notte nel cuore, Esat dovrà pagare per il tentato omicidio di Sevilay e Melek. Il ragazzo, tuttavia, potrà contare sull'amore di sua moglie che credeva perso per sempre. Fuori dal tribunale, Esat dirà a Esma che è pronto a firmare per il divorzio quando lei lo vorrà. La ragazza, però, lo stupirà con un abbraccio: "Ti ho perdonato", dirà in lacrime, "Io e tuo figlio ti aspettiamo". Per Esat sarà una grande felicità e sapere di avere sua moglie e tutta la famiglia accanto gli darà la forza per superare anche il duro periodo che dovrà trascorrere in carcere.

"Ti amo Esat", urlerà Esma a suo marito che ricambierà.

Esat e Esma: un amore molto tormentato

La storia d'amore di Esma ed Esat è stata molto travagliata nel corso delle puntate de La notte nel cuore. Il ragazzo ha corteggiato la domestica che dopo le paure iniziali si è lasciata andare alla passione. Tra i due è nata una bella storia d'amore, ma appena Esat ha saputo che Esma era incinta è cambiato improvvisamente. Il ragazzo, spietato, ha chiesto alla sua fidanzata di abortire dicendole che non aveva nessuna intenzione di formare una famiglia con lei. Cihan ha costretto suo fratello a sposarsi, ma Esat ha trattato Esma senza alcun rispetto durante il loro matrimonio. Il ragazzo è arrivato anche a simulare il rapimento di sua moglie per estorcere dei soldi ai Sansalan. Esat è finito in carcere e una volta uscito si è mostrato profondamente cambiato, ma per Esma era troppo tardi.