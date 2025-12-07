Le anticipazioni sull'ultima puntata de La Notte nel cuore in programma entro fine dicembre su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per l'evolversi della relazione tra Cihan e Melek, dato che i due attraverseranno un momento di profonda crisi.

Cihan si ritroverà anche a rischiare la vita durante una rapina in gioielleria, pur di salvare la sua amata e il bambino che porta in grembo. Il lieto fine non tarderà ad arrivare per la coppia dato che Melek riuscirà a dare alla luce la sua bambina.

Cihan rischia la vita: anticipazioni La notte nel cuore ultima puntata

Il legame tra Melek e Cihan subirà una battuta d'arresto nel corso dell'ultima puntata di sempre de La notte nel cuore in programma su Canale 5.

La donna, infatti, scoprirà che il suo compagno ha avuto una flirt con Perihan e non la prenderà bene, dato che l'uomo le ha sempre nascosto questa verità.

Melek, quindi, metterà in discussione i suoi sentimenti fino a quando non si ritroverà a vivere una situazione di pericolo durante una rapina in gioielleria.

Cihan riuscirà a intervenire in tempo per bloccare tutto e mettere in salvo la sua amata, finendo però per beccarsi un colpo di arma da fuoco che lo lascerà sospeso tra la vita e la morte.

Melek partorisce nel finale della soap opera

Le anticipazioni dell'ultima puntata de La notte nel cuore rivelano che Cihan riuscirà a salvarsi grazie all'intervento tempestivo dei medici che opteranno subito per una operazione immediata.

Sarà proprio in quei momenti che Melek si mostrerà terrorizzata all'idea di poter perdere il suo amato e deciderà di perdonarlo.

Pochi giorni dopo l'intervento, anche per Melek arriverà il momento di entrare in sala operatoria per la nascita della sua bambina.

La donna darà al mondo la piccola Zuhal, chiamata così in onore della madre morta di Cihan e insieme si diranno pronti ad affrontare questa nuova vita assieme, mettendo da parte tutte le incomprensioni del passato.

Ascolti in costante crescita per La notte nel cuore su Canale 5

Cala così il sipario sulla fortunata serie turca che, in questi mesi di programmazione, ha registrato ascolti in costante crescita.

Partita con una media inferiore ai 2 milioni di spettatori in prime time, la soap è poi cresciuta settimana dopo settimana, fino ad arrivare a toccare i 2,7 milioni di spettatori nel prime time della domenica, sfiorando anche il 18% di share.

Un dato auditel decisamente inaspettato e positivo per la soap turca che, con un costo ridotto, ha permesso a Canale 5 di assicurarsi una buona media Auditel in serate difficili, contro le nuove fiction della stagione autunnale proposte su Rai 1.