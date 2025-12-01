Nei nuovi appuntamenti de La notte nel cuore, l’arrivo di Perihan – nota anche come Peri – innescherà tensioni sempre più forti tra Cihan e Melek. Sumru comprenderà il rischio che la ragazza rappresenta per la famiglia e deciderà di intervenire in prima persona, cacciando Perihan dalla Cappadocia.

Peri arriva in Cappadocia e mette in crisi il matrimonio di Cihan e Melek

L'arrivo di Peri in Cappadocia scatenerà un terremoto nel matrimonio tra Cihan e Melek, perché le intenzioni della ragazza saranno chiare: vorrà intromettersi nel rapporto tra i due e prendersi Cihan, nonostante quest'ultimo aspetti anche una figlia dalla moglie.

Più volte tenterà di farsi ospitare anche dai Sansalan, per avere la sua preda più vicino, ma Cihan la rispedirà in hotel, perché forse capirà l'intento della sua amica. Solo che Cihan farà un errore: non dirà a Melek ciò che veramente c'è stato con Peri. Quando la moglie gli chiederà se in passato è accaduto qualcosa tra loro, lui le dirà che sono stati solo amici, omettendo che hanno passato una folle notte di passione insieme.

La confessione di Peri distruggerà il matrimonio di Cihan e Melek

A ogni modo, Peri riuscirà a portare alla rottura il rapporto tra Cihan e Melek. Lo farà intrufolandosi durante la festa del matrimonio tra Nuh e Sevilay. Chiederà a Cihan di seguirla in bagno e i due avranno modo di parlare del loro passato, che Cihan definirà "un errore", mentre per Peri sarà la cosa più bella che le sia capitata nella vita.

Sfortunatamente per Cihan, Melek sentirà tutto. Delusa dal comportamento del marito, deciderà di porre fine al loro matrimonio. Cihan farà di tutto per provare a riconquistarla, ma non ci sarà verso: Melek non vorrà nemmeno parlargli.

La verità su Peri esplode alla villa di Tahsin e mette a rischio il matrimonio di Cihan e Melek

Nella villa di Tahsin noteranno la discrepanza che si è creata tra i due, che fino a poche ore prima sembravano toccare il cielo con un dito dalla felicità. Melek non riuscirà più a trattenersi e confesserà alla madre che Cihan, quando si trovava a Berlino, è stato a letto con Peri. Sumru proverà a farle capire che è una cosa che riguarda il passato e che Cihan non la tradirebbe mai, ma Melek non sarà tanto delusa per il tradimento fisico, piuttosto per la mancanza di fiducia che ha avuto nei suoi confronti, non dicendole la verità su ciò che è accaduto.

Sumru inquadrerà Peri come una sorta di "red flag", così deciderà di provare a porre rimedio. Sa che Peri vuole aprire la sua agenzia viaggi per entrare in affari con l'hotel, ma Sumru non solo le impedirà di farlo, ma la caccerà via dalla Cappadocia. In questo modo, il matrimonio tra Cihan e Melek sarà salvo, o perlomeno fino a quando quest'ultima deciderà di perdonarlo.