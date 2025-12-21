La notte nel cuore perde la prima serata di Canale 5 per le puntate finali. Dopo gli ottimi ascolti registrati nelle scorse settimane, con punte vicine al 19%, la serie turca subirà un trattamento penalizzante per le puntate conclusive in onda il 23 e 30 dicembre.

I vertici Mediaset, per assicurare buoni ascolti a Io sono Farah, che sta facendo fatica a imporsi nella gara Auditel nella fascia serale, hanno scelto di spostare gli episodi conclusivi de La notte nel cuore in seconda serata.

Cambio di programmazione per La notte nel cuore di martedì 23 dicembre

Il palinsesto natalizio di Canale 5 si appresta a subire delle importanti variazioni nel corso dei prossimi giorni, data la scelta di puntare maggiormente sulla messa in onda di Io sono Farah.

La soap turca con Demet Ozdemir, dopo essere tornata in onda su Canale 5 in seguito a una lunga pausa, ha fatto fatica a imporsi nella gara degli ascolti della fascia serale, registrando dati decisamente sottotono rispetto alla messa in onda estiva.

Attualmente la media si attesta intorno a 1,8 milioni di spettatori in prima serata, un dato a tratti preoccupante per il futuro, tanto da spingere i vertici Mediaset a correre ai ripari facendo leva sull’anti-traino de La notte nel cuore.

La partenza de La notte nel cuore slitta in seconda serata su Canale 5: prima c'è Io sono Farah

Per le puntate conclusive della soap, la programmazione subirà degli importanti cambiamenti legati all'orario di messa in onda.

Martedì 23 e 30 dicembre, gli spettatori della soap dovranno collegarsi su Canale 5 non più alle 22:00, ma intorno alle 23:20, in seconda serata, per seguire in prima visione assoluta le ultime puntate della serie.

In prime time, alle 22 andranno in onda i nuovi episodi di Io sono Farah in prima visione assoluta: la soap lascia così il venerdì sera per spostarsi al martedì.

Come finisce La notte nel cuore: finale felice per la coppia Cihan-Melek

Un finale che si preannuncia felice per la coppia composta da Cihan e Melek: i due riusciranno a coronare il loro sogno d’amore e diventeranno genitori per la prima volta, tra emozioni e nuove speranze.

La bambina prenderà il nome di Zuhal, ovvero quello della madre di Cihan, scomparsa prematuramente per una malattia, e potrà contare sul totale affetto dei suoi genitori, pronti a lasciarsi alle spalle tutte le incomprensioni del passato per godersi questa nuova vita insieme, lontani da tutto e tutti.