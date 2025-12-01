Cambio programmazione per La notte nel cuore nel palinsesto serale di Canale 5. L'appuntamento con la soap opera turca subirà delle modifiche dovute alla scelta di cancellare definitivamente la puntata della domenica sera a partire dal 7 dicembre.

Nonostante gli ottimi ascolti registrati dalla serie turca nel prime time festivo, Mediaset ha scelto di modificare la programmazione per lasciare spazio al ritorno di Chi vuol essere milionario.

La soap, quindi, si sposterà nel prime time del martedì e del mercoledì sera, sfidando le proposte della rete ammiraglia Rai.

Perché cambia la programmazione de La notte nel cuore: la soap cancellata di domenica

La domenica di Canale 5 subirà delle modifiche a partire dal 7 dicembre, giorno in cui debutterà la nuova edizione di Chi vuol essere milionario.

Il game show condotto da Gerry Scotti debutterà in una serata decisamente strategica per la rete ammiraglia del Biscione, dato che in prime time su Rai 1 andrà in onda la seconda parte della Prima alla Scala di Milano, evento che da diversi anni ormai viene trasmesso in diretta sulla rete ammiraglia della tv di Stato.

Lo scorso anno, però, gli ascolti sono stati molto deludenti e questo potrebbe così permettere alla prima puntata del game show di Scotti, di registrare buonissimi ascolti.

Quando vanno in onda le puntate de La notte nel cuore su Canale 5

Per far partire Chi vuol essere milionario in una serata positiva dal punto di vista Auditel, si è scelto di cancellare l'appuntamento con La notte nel cuore nel prime time della domenica di Canale 5.

Le nuove puntate della soap opera, che continuerà ad avere sempre una doppia puntata serale in palinsesto, saranno trasmesse al martedì e al mercoledì sera, dalle 21:55 alle 23:50 circa.

Questa sarà la programmazione della prima settimana di dicembre ma, ulteriori variazioni, potrebbero arrivare nel corso delle settimane successive, in concomitanza con l'avvicinarsi del periodo delle festività natalizie.

Nuh viene operato d'urgenza per il tumore nei prossimi episodi di dicembre

Intanto, le anticipazioni dei prossimi episodi de La notte nel cuore rivelano che Nuh riceverà una terribile diagnosi dai medici: il suo tumore al cervello è ben più grave del previsto e l'operazione alla quale si sottoporrà non assicurerà una totale ripresa e rimozione del tumore.

L'uomo, seppur scosso e amareggiato da tale verdetto, deciderà di sottoporsi lo stesso all'operazione per amore della sua Sevilay, con la quale deciderà di convolare a nozze prima di entrare in sala operatoria.

Il giorno dell'intervento sarà estremamente difficile per tutti i familiari, i quali vivranno momenti di grande tensione e paura.