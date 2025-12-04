Cambio di programmazione per La notte nel cuore nel palinsesto del prime time di Canale 5 da questa settimana.
Le novità riguarderanno la scelta dei vertici Mediaset di cancellare la puntata della domenica sera per lasciare spazio al ritorno di Chi vuol essere milionario.
Tuttavia, visto il buon successo di ascolti registrato dalla serie turca in queste settimane, Mediaset continuerà a puntare sulla doppia puntata settimanale, in programma mercoledì 10 dicembre.
Come cambia la programmazione de La notte nel cuore su Canale 5
L'appuntamento con La notte nel cuore è confermato nella fascia serale di Canale 5, seppur con delle variazioni importanti di palinsesto che prevedono lo stop della puntata domenicale.
La serie turca non andrà più in onda nella serata festiva di Canale 5, nonostante gli ottimi ascolti registrati nel corso delle ultime settimane con dati in costante crescita, tali da battere e tener testa alle fiction italiane di Rai 1.
Dal prossimo 7 dicembre, la prima serata di Canale 5 sarà dedicata alla messa in onda delle nuove puntate di Chi vuol essere milionario, il game show condotto da Gerry Scotti, che tornerà in onda dopo un lungo periodo di assenza.
Stop di domenica per La notte nel cuore: la soap raddoppia di mercoledì
La soap farà a meno della domenica ma, nonostante questa variazione di palinsesto, Mediaset non rinuncerà alla messa in onda del doppio appuntamento settimanale.
Martedì 9 dicembre è confermata la prima puntata de La notte nel cuore di questa settimana che, tuttavia, raddoppierà già mercoledì 10 dicembre con il secondo appuntamento speciale previsto dalle 21:50 alle 23:55 circa, subito dopo il game show La ruota della fortuna condotta da Gerry Scotti con la partecipazione di Samira Lui.
Nelle settimane centrali del periodo natalizio, invece, sarebbe previsto un singolo appuntamento settimanale con la serie turca di Canale 5, probabilmente solo di martedì sera.
Mediaset trionfa negli ascolti della domenica sera con la soap opera turca
Intanto, anche la scorsa domenica sera La notte nel cuore ha trionfato negli ascolti del prime time battendo il film-tv Carosello in love, con protagonista Giacomo Giorgio.
La serie turca di Canale 5 ha appassionato una media di circa 2.6 milioni di spettatori raggiungendo la soglia del 16% di share.
Il film-tv di Rai 1, invece, si è fermato a una media di 2,4 milioni di spettatori pari a uno share del 15%. Un trionfo per la rete ammiraglia del Biscione che, con un prodotto a basso costo, è riuscita a imporsi nella gara Auditel del prime time, battendo una produzione italiana.