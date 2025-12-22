Cambio di programmazione per La notte nel cuore nel prime time di Canale 5. L'appuntamento con la soap turca si avvia verso le fasi conclusive ma, contrariamente a quanto era stato annunciato inizialmente da Mediaset, ci saranno delle variazioni sulla messa in onda dell'ultima puntata e all'orario di inizio.

La serie non sarà più trasmessa alle 21:55 e soprattutto saluterà il suo pubblico nella serata del 23 dicembre.

Cambio programmazione per l'ultima puntata de La notte nel cuore su Canale 5

Il prime time di Canale 5 subirà delle nuove modifiche di programmazione in vista del periodo natalizio e tra le serie che giungeranno al termine, salutando il pubblico, spicca La notte nel cuore.

In queste settimane di programmazione, la serie turca ha sempre ottenuto ascolti in costante crescita, confermandosi come uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico, con punte che hanno raggiunto anche i 2,6 milioni di spettatori su Canale 5.

Le puntate finali, però, sono state un po' bistrattate da Mediaset e retrocesse nella fascia di seconda serata per lasciare spazio all'appuntamento con Io sono Farah, un'altra serie turca che in queste settimane è tornata in onda dopo un lungo stop.

Quando c'è l'ultima puntata de La notte nel cuore su Canale 5

Inizialmente il gran finale de La notte nel cuore era in programma per la serata del 30 dicembre alle 21:55, ma così non sarà.

All'ultimo momento, Mediaset ha scelto di rimodulare la programmazione della soap anticipando una puntata anche a lunedì 22 dicembre, oltre a quella già prevista di martedì 23 dicembre.

Proprio domani sera, 23 dicembre, alle 23:10 circa andrà in onda l'ultima puntata della soap in prima visione.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della soap che, tuttavia, prima avranno modo di vedere una nuova puntata di Io sono Farah, prevista al termine de La ruota della fortuna di Gerry Scotti.

Mediaset allunga la soap per rimandare il gran finale di sempre

Con questa strategia, Mediaset ha allungato ulteriormente il finale della soap turca, trasmettendola con episodi di breve durata in seconda serata.

Un modo per garantire anche un buon anti-traino all'appuntamento con Io sono Farah che, dopo il lungo stop avvenuto questa estate, aveva registrato ascolti al ribasso nella fascia serale, fermandosi sotto la media di 1,6 milioni di spettatori al venerdì sera, pari a uno share misero dell'11% contro il 23% registrato nello stesso slot orario da Rai 1 con The Voice Senior.