Nei prossimi episodi de La notte nel cuore, in onda in prima serata su Canale 5, il destino di Tufan prenderà una piega inaspettata, soprattutto secondo i piani di Halil e Hikmet. Dopo averli ricattati, l’uomo riuscirà a evitare l’arresto e a far perdere le proprie tracce. Mentre i suoi complici finiranno in carcere, per lui si aprirà una nuova vita da latitante, tra fuga, timore di essere scoperto e un futuro tutto da decifrare.

Tufan al centro del doppio gioco contro i Sansalan

Tufan, fedele collaboratore di Tahsin, in realtà è anche la spia segreta di Hikmet.

È al fianco suo e di Halil nel loro piano per fregare i Sansalan. Tuttavia, Tufan si mostrerà più scaltro di loro. Riuscirà a estorcere ai due 50.000 dollari in cambio del suo silenzio sul loro piano. I due saranno costretti ad accettare il suo ricatto, ma saranno anche decisi a liberarsi di lui per avere un futuro più libero e senza ulteriori ricatti.

Halil e Hikmet, però, non terranno conto di Esat. Penseranno che sia dalla loro parte e invece riuscirà a incastrarli per ciò che hanno combinato insieme a lui (si parla del sequestro di Esma e della truffa ai danni di Cihan).

Arresto per Halil, Hikmet ed Esat dopo il processo

I due verranno intercettati e portati subito in carcere, ovviamente insieme a Esat.

Ci sarà un processo, che decreterà l’arresto dei tre, mentre Tufan continuerà a essere ricercato. Per loro si prospettano almeno tre anni di carcere.

Subito dopo il processo, verranno portati nelle rispettive celle. Esat e Halil saranno nella stessa, cosa che turberà parecchio quest'ultimo, anche perché non si sentirà per niente al sicuro, visto che gli altri sembreranno quasi venerare Esat solo per il fatto che sia il nipote di Tahsin e il fratello di Cihan.

Una lettera anonima sconvolge Hikmet e Halil in carcere

Nella sezione femminile, invece, Hikmet verrà accolta quasi in maniera tranquilla dalle altre detenute. Non ci saranno screzi o cose simili, ma ci penserà l'arrivo di una misteriosa lettera a scombussolare gli animi.

Halil e Hikmet resteranno sorpresi di ricevere una lettera e lo saranno ancora di più quando vedranno che non c'è il mittente.

All'interno ci sarà solo una foto che riprende Tufan in una località balneare, con un ghigno sul viso come a sbeffeggiarsi di loro. Quando l'uomo ha scoperto dalla sua segretaria che Halil e Hikmet erano stati arrestati, ha capito che c'erano guai in vista anche per lui. "Devo fuggire prima che sia troppo tardi", ha detto l'uomo, partendo e facendo perdere le sue tracce. Halil scoppierà di rabbia quando vedrà l'immagine di Tufan, mentre Hikmet sorriderà, capendo che la vita, per l'ennesima volta, l'ha sbeffeggiata.