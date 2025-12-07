La soap tv La notte nel cuore chiude i battenti su Canale 5 con la prima e unica stagione, attualmente in onda nella fascia serale.

Contrariamente a quanto è accaduto con altre serie turche trasmesse in questi mesi su Mediaset, per questa che vede protagonisti Nuh e Sevilay non ci sarà spazio per una seconda stagione.

Entro fine dicembre, quindi, i telespettatori e appassionati della serie turca dovranno salutare i vari protagonisti che li hanno tenuti compagnia nel corso di questi vari mesi di programmazione.

Chiude La notte nel cuore: la soap finisce con la prima e unica stagione

Dallo scorso maggio i vari protagonisti de La notte nel cuore stanno tenendo compagnia al pubblico di Canale 5 con episodi ricchi di sorprese e colpi di scena che hanno saputo appassionare e conquistare gli spettatori.

A differenza di altre serie turche proposte da Mediaset nel corso di questi anni, però, questa risulta composta soltanto da una stagione di messa in onda.

E complici i vari "raddoppi" settimanali che sono stati proposti nel corso di questi mesi su Canale 5, si sta avvicinando il momento dell'ultima puntata in prima visione assoluta.

Quando finisce La notte nel cuore su Canale 5

Al momento, infatti, la programmazione de La notte nel cuore prevede una doppia puntata nelle serate del 9 e 10 dicembre, mentre per la settimana successiva la soap sarà proposta soltanto martedì 16 dicembre.

E si arriverà così al gran finale assoluto della soap che, per il momento, è in programma per la serata del 23 dicembre alle ore 21:55 circa, subito dopo La ruota della fortuna di Gerry Scotti.

Chiuderà così, per sempre, La notte nel cuore e gli spettatori dovranno prepararsi a dire addio per sempre ai vari protagonisti che in questi mesi hanno emozionato il pubblico.

Per il mese di gennaio, invece, Mediaset sarà pronta a puntare su nuove serie turche che popoleranno sia la fascia del prime time che quella del daytime pomeridiano.

Cihan si ritrova in pericolo di vita nel finale della soap opera turca di Canale 5

Intanto, le anticipazioni sul gran finale de La notte nel cuore rivelano che Cihan e Melek si ritroveranno a vivere dei momenti di paura durante una rapina in gioielleria.

I banditi punteranno l'arma da fuoco contro Melek e Cihan non si farà scrupoli a intervenire in prima persona per mettere in salvo la vita della sua amata e quella della bambina che porta in grembo.

A quel punto Cihan riceverà un colpo di arma da fuoco che lo lascerà sospeso tra la vita e la morte in un letto di ospedale, al punto che la sua amata inizierà a temere di poter perderlo per sempre, ma per fortuna i medici riusciranno a salvarlo.